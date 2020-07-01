SÜPER LİG

Fenerbahçe ve Başakşehir Juninho Bacuna için devrede? Juninho Bacuna kimdir?

Fenerbahçe'nin istediği genç yetenek için Başakşehir'de devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'yı kadrosuna katmak istiyor. Fakat Fenerbahçe'ye Juninho Bacuna transferinde Başakşehir rakip oldu. Başakşehir'de Huddersfield'ta oynayan Juninho Bacuna'yı transfer etmek istiyor. Peki Juninho Bacuna kimdir? Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği Juninho Bacuna hakkında detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 yaşındaki oyuncu, 38 karşılaşmada, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

22 yaşındaki oyuncu, 38 karşılaşmada, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

Gelecek sezon için kadrosunu şimdiden kurmaya çalışan Fenerbahçe, gözünü genç oyunculara çevirdi. Sarı-lacivertliler, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'yı radarına aldı. Bacuna'yı sadece Fenerbahçe değil aynı zamanda Başakşehir'de yakından takip ediyor.

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre, Juninho Bacuna için hem Fenerbahçe hem Başakşehir hem de Süper Lig'den birkaç ekibin daha devrede. Bacuna'yı sadece Türkiye'den takımlar değil, Avrupa'nın birçok ekibi de takip ediyor.

Devlerin istediği Juninho Bacuna kimdir?
Devlerin istediği Juninho Bacuna kimdir?

İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna, birçok büyük takımın ilgisini çekmiş durumda. 22 yaşındaki oyuncunun orta sahada görev alıyor. Huddersfield formasıyla bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada, 6 gol ve 5 asistle oynadı.Juninho Bacuna kimdir?Hollanda asıllı 'Curaçao'lu Juninho Bacuna 7 Ağustos 1997 yılında Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı. Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'e transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor.Fenerbahçe'nin istediği genç yetenek için Başakşehir'de devredeJuninho Bacuna bonservisi ne kadar?1.78 boyundaki Juninho Bacuna'nın güncel bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon euro olarak biliniyor. Bacuna'nın sözleşmesi 30.06.2021 yılında sona eriyor.

  • Hollanda asıllı 'Curaçao'lu oyuncuyu Rusya ve Yunanistan takımlarının yanı sıra Club Brugge'un da ilgilendiği haberde yer aldı.

Juninho Bacuna kimdir?

Hollanda asıllı 'Curaçao'lu Juninho Bacuna 7 Ağustos 1997 yılında Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı. Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'e transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor.

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