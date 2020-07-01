Fenerbahçe'nin istediği genç yetenek için Başakşehir'de devrede

Gelecek sezon için kadrosunu şimdiden kurmaya çalışan Fenerbahçe, gözünü genç oyunculara çevirdi. Sarı-lacivertliler, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'yı radarına aldı. Bacuna'yı sadece Fenerbahçe değil aynı zamanda Başakşehir'de yakından takip ediyor.

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre, Juninho Bacuna için hem Fenerbahçe hem Başakşehir hem de Süper Lig'den birkaç ekibin daha devrede. Bacuna'yı sadece Türkiye'den takımlar değil, Avrupa'nın birçok ekibi de takip ediyor.

Devlerin istediği Juninho Bacuna kimdir? İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna, birçok büyük takımın ilgisini çekmiş durumda. 22 yaşındaki oyuncunun orta sahada görev alıyor. Huddersfield formasıyla bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada, 6 gol ve 5 asistle oynadı.Juninho Bacuna kimdir?Hollanda asıllı 'Curaçao'lu Juninho Bacuna 7 Ağustos 1997 yılında Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı. Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'e transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor.Fenerbahçe'nin istediği genç yetenek için Başakşehir'de devredeJuninho Bacuna bonservisi ne kadar?1.78 boyundaki Juninho Bacuna'nın güncel bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon euro olarak biliniyor. Bacuna'nın sözleşmesi 30.06.2021 yılında sona eriyor.

Hollanda asıllı 'Curaçao'lu oyuncuyu Rusya ve Yunanistan takımlarının yanı sıra Club Brugge'un da ilgilendiği haberde yer aldı.

Juninho Bacuna kimdir?

Hollanda asıllı 'Curaçao'lu Juninho Bacuna 7 Ağustos 1997 yılında Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı. Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'e transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor.