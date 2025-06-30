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Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha: Adaylığını resmen duyurdu

Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha: Adaylığını resmen duyurdu

12:1130/06/2025, lundi
G: 30/06/2025, lundi
Yeni Şafak
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Sadettin Saran
Sadettin Saran

Sarı-lacivertli camiada yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Sadettin Saran, başkan adaylığını açıkladı.

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.


Saran, başkan adaylığını duyurduğu metinde şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Fenerbahçe Ailesine ve Değerli Kamuoyuna,


Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz.


Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.


Değerli Fenerbahçeliler,


Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.


Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan “olağanüstü kongre imza kampanyası”, her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir.


Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.


İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur:

Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.


Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim."




#Fenerbahçe
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#Seçimli Olağanüstü Genel Kurul
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