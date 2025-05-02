Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.