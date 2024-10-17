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Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor

18:1817/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde milli takımlarında yer alan futbolcularda takım katıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı."

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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