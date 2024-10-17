Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertliler, Lionel Messi'nin varisi olarak gösterilen yıldız oyuncunun transferi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transferi çok istediği ve oyuncuyu önerdiği iddia edildi.