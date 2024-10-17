Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde milli takımlarında yer alan futbolcularda takım katıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
"Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı."
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.