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Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 isim idmana katılmadı

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 isim idmana katılmadı

13:4217/10/2024, Perşembe
DHA
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Samsunspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam edildi.
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam edildi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig'in 9'ncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. İşte Karadeniz temsilcisindeki son durum...

Samsumspor, Süper Lig'in 9'ncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor.


Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, 20 Ekim Pazar günü Süper Lig'in 9'ncu haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nuri Asan Tesisleri'nde maça hazırlanan Kırmızı-Beyazlılar ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik idmanı yaptı.


Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu ise antrenmana katılmadı.



#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe

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