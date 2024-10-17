Fenerbahçe'den dünya gündemini sarsacak transfer: Lionel Messi'nin varisi geliyor

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertliler, Lionel Messi'nin varisi olarak gösterilen yıldız oyuncunun transferi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transferi çok istediği ve oyuncuyu önerdiği iddia edildi.

1 /13 Fenerbahçe, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

2 /13 Sarı lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği isimler üzerine çalışmalar yapıyor.

3 /13 Takımı hızlandırmak isteyen Portekizli teknik adam, hem hızlı hem de Maximin ile forma rekabetine girecek bir oyuncunun transferini istiyordu.

4 /13 Bu kapsamda çalışmalar yapan Fenerbahçe, aradığı ismi sonunda buldu.

5 /13 Fenerbahçe'nin bu transferi devre arasına yetiştirebilmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

6 /13 Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transferi çok istediği ve oyuncuyu önerdiği kaydedildi.

7 /13 Diario AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

8 /13 21 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibi Brighton'da kiralık olarak geçirdiği bir yılın ardından bu yaz Katalan ekibine geri döndü.

9 /13 Bir zamanlar Barcelona'da Lionel Messi'nin varisi olarak görülen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden eski formuna dönebilmek için kiralık tekliflerini kabul etmeye hazır.

10 /13 Mario Branco'nun İspanya'ya giderek hem oyuncuyla hem de Barcelona ile görüşme yapması bekleniyor.

11 /13 Ansu Fati'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

12 /13 Fati bu sezon 3 karşılaşmada süre aldı.