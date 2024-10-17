Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi’nde Twente maçında sakatlanan İsmail Yüksek, bireysel çalışmalara başladı. Adı Benfica ile anılan milli yıldız’ın Samsunspor maçında oynayıp oynamayacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

1 /5 Fenerbahçe, ligin 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



2 /5 Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı.



3 /5 Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.



4 /5 İsmail Yüksek ise bireysel çalışma yaptı.

