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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi

15:2817/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi’nde Twente maçında sakatlanan İsmail Yüksek, bireysel çalışmalara başladı. Adı Benfica ile anılan milli yıldız’ın Samsunspor maçında oynayıp oynamayacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe, ligin 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı.


Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.


İsmail Yüksek ise bireysel çalışma yaptı.


Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#UEFA Avrupa Ligi
#Süper Lig

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