Fenerbahçe'de şok sakatlık! Maça devam edemedi

Yiğit Efe maça ilk 11'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe'de genç futbolcu Yiğit Efe Demir, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros'la karşı karşıya geldi.
Temsilcimizde maça ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen genç futbolcu Yiğit Efe Demir, 76. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Yiğit Efe'nin yerine oyuna Mert Müldür dahil oldu.
