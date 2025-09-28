Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrı

Fenerbahçe'den Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrı

Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.
Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesi taraftarlarına sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.


Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi taraftarlarına sosyal medya hesabı üzerinden 'kenetlenme' çağrısı yaptı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kenetleniyoruz, Başlıyoruz!

Bu Akşam Kadıköy Cehennemi’nde Buluşuyoruz!

Bugün, Mabedimizde sadece bir maç için mücadele etmeyeceğiz, aynı zamanda hep birlikte yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz.

Bu; büyük bir inancın, birlikteliğin ve yeniden doğuşun ilk adımı.

Antalyaspor karşısındaki bu mücadelede, Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan o eşsiz desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Bu büyük camiayı hep birlikte ayağa kaldırmak, omuz omuza vererek zafere yürümek istiyoruz.

Fenerbahçe ruhunu yeniden sahaya yansıtmak, Kadıköy Cehennemi’ni rakiplere hatırlatmak için tribünleri dolduralım!

90 dakika boyunca durmadan, susmadan, tüm gücümüzle takımımızın arkasında olalım!"





