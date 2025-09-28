Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:2728/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalılar kimler? İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.


Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.


Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER?


Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.


Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Antalya'da 6 sakat var



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.


Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.


FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU



MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Safuri, Storm, Van de Streek



#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor? CTE İKM, zabıt katibi ve diğer kadro sonuçları hangi tarihte belli olacak?