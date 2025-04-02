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Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftarına çağrı

Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftarına çağrı

15:532/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe kupada çeyre finalde Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe kupada çeyre finalde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik derbi mücadelesi öncesi sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanacak derbi heyecanına saatler kala Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarına çağrıda bulundu.


Fenerbahçe gönderisinde şu ifadelere yer verdi:


"Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın!


Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak, Saracoğlu sevgimizle, Gökyüzü sesimizle çınlayacak! Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak!


Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak!


90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe!


İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız.


Son ana kadar hep birlikte!


Unutma! Sen bu takımın ruhusun!


Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız…


Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"



#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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