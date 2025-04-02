Fenerbahçe-Galatasaray maçını hangi takım kazanır? Yapay zekadan şaşırtıcı tahmin

Fenerbahçe ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.