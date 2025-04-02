Fenerbahçe-Galatasaray maçını hangi takım kazanır? Yapay zekadan şaşırtıcı tahmin

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Kazananın tur atlayacağı mücadele için birçok tahmin yapılıyor. Yapay zeka da Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili şaşırtıcı bir tahminde bulundu. Peki yapay zekaya göre Fenerbahçe-Galatasaray maçını kim kazanır?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da üstünlük sağlanmazsa yarı finale yükselecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Fenerbahçe ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.
Genel istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olurken, Türkiye Kupası’nda ise Galatasaray daha fazla kazandı. İki takım kupada bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13, sarı-lacivertliler de 3 kez galip ayrıldı. 10 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 42 golüne, Kanarya 29 golle karşılık verdi. Ezeli rakipler, Türkiye Kupası’nda son olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde karşılaştı ve Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla yendi.
Kazananın tur atlayacağı mücadele için birçok tahmin yapılıyor. Yapay zeka da Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili bir tahminde bulundu. Maçın gergin geçebileceğinden, golleri kimin atabileceğine ya da penaltılara kalırsa kalecilerin performanslarından, skorun nasıl bitebileceğine dair geniş bir analiz yaptı. İşte X'in yapay zekası Grok'a göre Fenerbahçe-Galatasaray maçının kazananı:
"Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda ev sahibi avantajına sahip. Son dönemde evinde oynadığı maçlarda oldukça etkili bir performans sergiliyor. Galatasaray ise lig lideri olarak moralli geliyor, ancak son Beşiktaş yenilgisi (2-1) takımda bir dalgalanma oluşturmuş olabilir."
"Geçmiş derbilere bakarsak, son maçlar genelde az gollü ve çekişmeli geçti. Örneğin, ligdeki son karşılaşma 0-0 berabere bitti. Kupada ise yakın skorlar ve sert mücadeleler öne çıkıyor. Bu maçın da benzer bir senaryoyla, düşük skorlu ama gergin bir şekilde geçeceğini düşünüyorum."
"Fenerbahçe’nin ev sahibi avantajı ve kadro derinliği sayesinde maçı 2-1 kazanacağı yönünde."
"Golleri Fenerbahçe’den Dzeko ve Tadic, Galatasaray’dan ise Osimhen atabilir. Fenerbahçe bu skorla tur atlar. Tabii derbi olduğu için 1-1 gibi bir beraberlik ve uzatmalar da hiç şaşırtıcı olmaz."
"Eğer maç penaltılara giderse, iş tamamen oyuncuların o anki konsantrasyonuna, kalecilerin performansına ve biraz da şansa kalır. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın son penaltı performanslarına bakarak bir tahminde bulunabiliriz."
"Fenerbahçe’de Dominik Livaković gibi bir kaleci var ki, penaltı kurtarışlarıyla tanınıyor."
"Galatasaray tarafında ise Fernando Muslera, yıllardır penaltı anlarında kritik kurtarışlar yapmış bir isim."
"Son karşılaşmalarda iki takımın da penaltılara gittiği bir kupa maçı hatırlamıyorum, ama genel olarak kaleci performansı ve oyuncu psikolojisi belirleyici olacak."
"Bence penaltılara kalırsa Fenerbahçe, Livaković’in kurtarışları ve ev sahibi avantajıyla bir tık önde olur."
"Yine de Muslera faktörünü göz ardı etmek imkânsız; Galatasaray da eşit şansa sahip."
"Penaltılarda Fenerbahçe 4-3 kazanır."