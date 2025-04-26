Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki: Maç sonu paylaşıldı

Fenerbahçe, 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetinin ardından çarpıcı paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler maç sonu görselinde tartışmalı pozisyonlara yer verdi. İşte o paylaşım...
Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Anderson Talisca (P), 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred attı.
Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi.
Tartışmalı pozisyonların ekran görüntülerinin paylaşıldığı görselde, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği iki pozisyon ve Dzeko'nun attığı golde çizilen ofsayt çizgisine yer verildi.