Fenerbahçeli futbolcuyu istediklerini açıkladı: "Transferi olursa çok seviniriz"

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Mame Thiam ve Salomon Rondon'daki son durumu anlattı.
Ajansspor'a konuşan Selimoğlu'nun açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
"Yetiştirebilirsek bir oyuncuyu bugün açıklayacağız"
- "İleriye dönük orta saha 2, bir de forvet transferimiz olacak. Orta saha oyuncularından birini yetiştirebilirsek bugün, yetişmezse yarın açıklayacağız. Lige kalite katacak oyunculardan biri. Kanat oyuncusu ve forvet transferi de yapacağız. Bunu söyleyebilirim."
"Rondon ile yarın final görüşmesini yapacağız"
- "Salomon Rondon ile temas halindeyiz. Ciddi bir yol kat ettik ama transferiyle ilgili bazı detaylar var, onları aşmaya çalışıyoruz. Biz Rondon'un taraftarımızı heyecanlandırdığını biliyoruz. Yarın yine onla ilgili görüşme var. Yarın final olacak. Netleştireceğiz."
"Thiam ile ilgileniyoruz"
- "Mame Thiam gündemimizde olan futbolculardan biri. Kendisiyle ilgileniyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Mame Thiam transferi olursa çok seviniriz. Zengin bir Rizespor izlettireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz."