Fenerbahçeli futbolcuyu istediklerini açıkladı: "Transferi olursa çok seviniriz"

Ekonomi

ÇAYKUR'da sel yaraları sarıldı: 10 bin 500 ton stokla alımlar devam ediyor

Sel felaketinde üç fabrikası zarar gören ÇAYKUR, yapılan temizleme çalışmalarının ardından fabrikalarını tekrardan üretime alırken, bugün itibarıyla 10 bin 500 ton stokla alımlara da devam ediyor.