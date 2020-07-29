Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu Filip Novak'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Trabzonspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve Türkiye Kupası finali sonrasında serbest kalacak olan Filip Novak'a teklif yağıyor. Sol bek olmasına rağmen ligde 10 gol atan oyuncu Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncuya yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'a teklif yaptı. Sarı lacivertlilerin yaptığı teklifi tecrübeli gazeteci İbrahim Seten açıkladı.
Fenerbahçe'nin Çek sol bek için 1 milyon 800 bin Euro önerdiğini belirten Seten, oyuncuya imza parası için de 1.5 milyon euro teklif ettiğini sosyal medya hesabından yazdı.
Seten aynı paylaşımına 'ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..." derler diyerek eleştiride bulundu.
✅ f.bahçe, trabzon’dan 800 bin € alan novak’a yıllık 1.8 milyon € önermiş.. ✅ ayrıca 1.5 milyon € da imza parası.. ✅ ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..”
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