Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu Filip Novak'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'a teklif yaptı. Sarı lacivertlilerin yaptığı teklifi tecrübeli gazeteci İbrahim Seten açıkladı.

Fenerbahçe'nin Çek sol bek için 1 milyon 800 bin Euro önerdiğini belirten Seten, oyuncuya imza parası için de 1.5 milyon euro teklif ettiğini sosyal medya hesabından yazdı.

Seten aynı paylaşımına 'ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..." derler diyerek eleştiride bulundu.

✅ f.bahçe, trabzon’dan 800 bin € alan novak’a yıllık 1.8 milyon € önermiş..

✅ ayrıca 1.5 milyon € da imza parası..

✅ ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..” — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) July 29, 2020

Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10. dakikada Sörloth'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupada zafere ulaştı.Maçtan dakikalar;6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.8. dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-039. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, saat 21.30 başlayacak ve şifresiz olarak ATV'den canlı olarak izlenebilecek.⚔ Trabzonspor-Alanyaspor🏟 Atatürk Olimpiyat Stadyumu🕤 21.30📺 ATV❓ Kim kazanır? pic.twitter.com/lcN6BTM70o— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 29, 2020 58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth’un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.İlk 11'lerTrabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa,Parmak, Ömür, Ekuban, Guilherme, SörlothAlanyaspor 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse