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Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu Filip Novak'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Trabzonspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve Türkiye Kupası finali sonrasında serbest kalacak olan Filip Novak'a teklif yağıyor. Sol bek olmasına rağmen ligde 10 gol atan oyuncu Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncuya yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filip Novak

Filip Novak

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'a teklif yaptı. Sarı lacivertlilerin yaptığı teklifi tecrübeli gazeteci İbrahim Seten açıkladı.

Fenerbahçe'nin Çek sol bek için 1 milyon 800 bin Euro önerdiğini belirten Seten, oyuncuya imza parası için de 1.5 milyon euro teklif ettiğini sosyal medya hesabından yazdı.

Seten aynı paylaşımına 'ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..." derler diyerek eleştiride bulundu.

Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un
Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10. dakikada Sörloth'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupada zafere ulaştı.Maçtan dakikalar;6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.8. dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-039. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, saat 21.30 başlayacak ve şifresiz olarak ATV'den canlı olarak izlenebilecek.⚔ Trabzonspor-Alanyaspor🏟 Atatürk Olimpiyat Stadyumu🕤 21.30📺 ATV❓ Kim kazanır? pic.twitter.com/lcN6BTM70o&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 29, 2020 58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth’un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.İlk 11'lerTrabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa,Parmak, Ömür, Ekuban, Guilherme, SörlothAlanyaspor 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Trabzonspor taraftarının 'alınsın' dediği futbolcu elden kaçtı
Trabzonspor taraftarının 'alınsın' dediği futbolcu elden kaçtı

Trabzonspor'un yeni sezon yapılanması içerisinde transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde bu kapsamda birçok isimle görüşmeler yapılırken taraftarların 'alınmalı' yönünde görüş belirttiği bir isim elden kaçtı.Sezon başında UEFA Avrupa Ligi elemeleri kapsamında oynanan Sparta Prag maçlarında oldukça beğenilen ve sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle kadroya katılması istenen Guelor Kanga, Trabzonspor'dan somut adımlar atılmaması sebebiyle eski takımı Kızılyıldız'la büyük ölçüde anlaştı.MozzartSport'un haberine göre Sırp Ligi'nin dev takımıyla 300 bin Euro imza parasına anlaşan Kanga'nın yıllık 500 bin Euro gelir elde edeceği ve kontratının 3 yıl olacağı belirtildi.Kanga, Sparta Prag formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 31 gol atmış ve 16 da asist yapma başarısı göstermişti.

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