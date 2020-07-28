Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Uzun süredir Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımın başına geçeceği konuşulurken bu mesele bir türlü resmiyet kazanmamıştı.

Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'la karşılaşacak Alanyaspor'da genç teknik adamın anlaşmanın açığa çıkmasını istemediği belirtildi. Bu durumun takımına bir haksızlık olacağını düşünen Erol Bulut'un final maçı sonrasında Fenerbahçe'nin yolunu tutması bekleniyor.

Erol Bulut'un Alanya'daki ekibinden sadece iki ismin Fenerbahçe'ye geleceği ve sarı lacivertli yönetim ile Emre Belözoğlu'nun genç teknik adama uygun gördüğü isimleri antrenör ekibine dahil edeceği aktarıldı.

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