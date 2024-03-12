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Spor

Fenerbahçe'ye Karadağlı hakem

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi konuk edeceği maçı Nikola Dabanovic yönetecek.

14:21 - 12/03/2024 Salı
AA
Nikola Dabanovic
Nikola Dabanovic

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.


UEFA'nın açıklamasına göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.


Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.




#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Nikola Dabanovic
#UEFA
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