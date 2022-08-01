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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyunculardan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın, Slovacko ile oynayacağı karşılaşmada kalede Ertuğrul Çetin yer alacak. Ayrıca tedavileri süren Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can ve King'in de yetişmesi zor gözüküyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye sakat oyunculardan kötü haber
Altay Bayındır da Kiev maçında sakatlanan oyuncular arasındaydı

Fenerbahçe’ye sakat futbolculardan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro, Avrupa Ligi 3. Tur eleme turundaki Slovacko maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları uzun sürecek iki futbolcunun adı UEFA’ya bildirilen yeni listede yer almadı.

Dinamo Kiev maçlarında listede yer almayan Berisha’nın ise Slovacko maçı kadrosuna alındığı öğrenildi. Tedavileri süren Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, King ve kaleci Altay’ın da da Slavacko maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

  • Slovacko maçında kale Osman Ertuğrul’un
  • Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve diz travması tespit edilen kaleci Altay, Slovacko maçını kaçıracak. Kaleyi altyapıdan yetişen Osman Ertuğrul Çetin koruyacak. Yedek kulübesinde ise 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz yer alacak. 19 yaşındaki Osman Ertuğrul geçen sezon Antalyaspor maçında son 5 dakika kaleyi korurken, 2-1 kazanılan Altay maçında da 90 dakika görev yapmıştı.

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