Serdar Dursun gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı: Yollar ayrılabilir

Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü oyuncu transferi daha yapılacak.

Serdar Dursun teklifleri değerlendiriyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Almanya'nın Darmstadt 98 takımından bedelsiz olarak transfer ettiği Serdar Dursun'un, takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı alan 30 yaşındaki milli oyuncu, sarı-lacivertli takımda yaşanan gelişmelerden rahatsız oldu.

Schalke ısrarcı

Geride bıraktığımız sezon 38 maçta attığı 15 gol ile Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda yer alan Serdar Dursun'a, Bundesliga başta olmak üzere La Liga ve Serie A'da talipler var. Özellikle Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün Serdar Dursun için şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

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