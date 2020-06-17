Fernando Muslera: Türkiye'de emin ellerdeyim

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında ülkesinin basınına demeç verdi. Sakatlık sonrasında korktuğunu ancak Türkiye’nin sağlık sistemine güvendiğini belirten Muslera, “Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye’de sağlık sistemi harika. Ancak korktuğumu da itifraf edeyim. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyondu. Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilirim” dedi. Sakatlandığı pozisyonun ofsayt olmasına sitem eden tecrübeli kaleci, “Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum” diye konuştu.

Ameliyat başarılı geçti

Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayarak sağ ayak tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Muslera, dün bıçak altına yattı. Ameliyatı başarıyla tamamlanan Uruguaylı kalecinin kaval kemiğine intramedüller çivi yerleştirildi. Ameliyatın ardından açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, “Muslera’nın ameliyatı çok iyi geçti, herhangi bir sorun yok. Muslera 34 yaşında ama fiziksel yaşı 20. En kısa süre içerisinde aramızda olmasını bekliyoruz” dedi. Dün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı kaleci, eşi ile birlikte pastadaki mumları üfledi. Ameliyatının ardından Muslera’yı bir çok kişi ziyaret ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera’nın bu sakatlığı, sahalardan uzak kaldığı en uzun dönem olacak. Kariyerinde sakatlıklar sebebiyle 18 maçta oynamayan tecrübeli file bekçisinin, bu dönemde en az 23 maç kaçırması bekleniyor.

“Üzerimizde bir şanssızlık var”

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat olan Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Albayrak çıkışta yaptığı açıklamada, “Muslera da hayli memnun ameliyattan. Kısa sürede sahalara dönmesini sağlayacağız” dedi. Abdurrahim Albayrak art arda gelen sakatlık ve hastalıklarla ilgili olarak, “Üzerimizde bir şanssızlık var. Gaziantep FK maçında iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.





Andone veda etti

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Florin Andone veda mesajı yayınladı. Sağ dizinde iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilen Rumen futbolcu, “Bu büyük kulübe gelirken hayal ettiğim hedeflere ulaşamamaktan dolayı büyük üzüntü hissediyorum” diyerek herkese teşekkür etti. İngiltere’nin Brighton ekibinden kiralanan Andone, Galatasaray’da 9 maçta 2 gol attı.

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