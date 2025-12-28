Yeni Şafak
Fethiye'de Galatasaray hazırlığı! 3 bin kişilik portatif tribün kurulacak

14:1328/12/2025, Pazar
AA
Statta portatif tribün kurma çalışmaları sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için çalışma yapılıyor.

Muğla temsilcisi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.


İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine, aynı kapasitede portatif tribün kuruluyor.


Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, lacivert-beyazlı ekip için Galatasaray'ı konuk etmenin çok önemli olduğunu söyledi.


Maç öncesi gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktaran Yiğit, "İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız. Mümkün olduğunca çok kişinin Fethiyespor'umuz ve Galatasaray'ı izlemesini istiyoruz." dedi.


Deprem analiz raporları olumsuz çıkan stadın betonarme tribününün yıkıldığını kaydeden Yiğit, "Onun yerine portatif bir tribün ekleme yapmamız gerekti. 3 bin kişilik tribün imalatı devam ediyor. Pazartesi, salı gibi de tribün işi bitmiş olacak." bilgisini verdi.


Yiğit, maçın biletlerinin sadece kulüp tarafından satıldığına dikkati çekerek, "Sosyal medya ve farklı mecralarda bilet satışı olduğu duyumunu alıyoruz. Taraftarlarımız, farklı noktalardan yapılan bilet satışlarına itibar etmesin." uyarısında bulundu.


Kurulacak portatif tribünlerle seyirci kapasitesini yaklaşık 8 bin kişiye ulaşacağını ifade eden Yiğit, "Buradaki gayemiz elbette Galatasaray'ı izlemek ama aynı zamanda bir dünya markası olan Galatasaray ile ilçemizin de tanıtımına katkı sağlamak." diye konuştu.

