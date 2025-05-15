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Finalin oyuncusu Victor Osimhen seçildi

Finalin oyuncusu Victor Osimhen seçildi

00:0715/05/2025, Perşembe
IHA
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Victor Osimhen ödülünü aldı
Victor Osimhen ödülünü aldı

Galatasaray’ın Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazandığı maçın oyuncusu attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.


Sarı-kırmızıların kupa zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından spor yazarların oylarıyla maçın oyuncusu 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen aldı. Bu sezon Türkiye’de attığı toplam 35 golle de en çok atan yabancı oyuncu rekorunu kıran yıldız golcü Osimhen’e, kupa töreni öncesi plaket takdim edildi.

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