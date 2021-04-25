Fırtına Djaniny ile esti

Süper Ligin 37. Haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup ederek 5 haftalık beraberlik serisini sonlandırdı. 5 maç sonra 2 gol atan bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Dianiny kaydetti. Kaleci Uğurcan Çakır da kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. 6. dakikada Salibur’un uzaktan sert vuruşunu Uğurcan topu köşeden kornere çeldi. 12. dakikada Berat Özdemir’in şutunda Nwakaeme’nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano’nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0. 16. dakikada Nwakaeme’nin şutunda kaleci Vivano topu son anda kornere çeldi. 36’da Baker’in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny’in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi. İlk yarının kalan bölümünde Karagümrük oyuna ortak olmaya çalıştıysa da sonuç üretemedi ve bu yarı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 57. dakikada Ndao sert vuruşunda Uğurcan yine gole izin vermedi. Bu dakikadan sonra oyun yeniden yavaşlarken, takım savunmasını ön planda tutan Trabzonspor, ani ataklarla skor üretmeye çalıştı. 65. dakikada Serhat Ahmetoğlu’nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano’dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 2-0. Skoru korumaya yönelen Trabzonspor karşısında gol arayışlarını son ana kadar sürdüren Karagümrükün çabaları sonucu değiştirmedi ve Trabzonspor 5 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

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Ahmet Ağaoğlu

Transfer çalışmalarımız devam ediyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük’ü 2-0 yendikleri maç sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Anlaşmaya yakın oldukları oyuncular olduğunu belirten Ağaoğlu, “Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi bitse dahi bir Türk kulübünde oynuyorsa, ön anlaşma bile yok. Yurt dışında sadece ön anlaşma imzalama şansına sahipsiniz. Ön anlaşma bir anlam ifade etmiyor ama anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Temaslarımızın devam ettiği 2-3 oyuncu da var. Amacımız, hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak maça başlamak. Hocanın ve izleme ekibinin talepleri doğrultusunda belirli noktaya geldiğimiz oyuncular var” dedi. Ayrılıklar olup olmayacağı sorulan Ağaoğlu, “Teklifler var, menajerler vasıtasıyla gelenler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, satacaklarımıza sonra bakarız düşüncesi içindeyiz. Şu anda stratejimiz bu” ifadelerini kullandı.

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Kazanmak mutluluk verici

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Galip gelmek takıma, şehre iyi geliyor ama bu oyun artık akıl oyununa döndü” dedi. Dünya futbolunun çok değiştiğini belirten Avcı, “Karagümrük, ligin organizasyonu olan bir takımı. Eskiden ‘büyük takım kendi oyununu oynar’ diye bir düşünce vardı. Bugün onlar kalktı. Tamamen topa sahip olmayı felsefe haline getiren bir teknik adamları var. Daha ileri boyutta artık. Biz merkezi kapalı tutan, sert baskıyla bazen geçiş, bazen set oyununu oynayabilen takım olmak istiyoruz. Oyuncularım bu oyunu sabırlı bir şekilde oynadı. Bu beni mutlu etti. Kazanmak mutluluk verici ama taktik disipline sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya kadar bütün istatistiklerimiz yukarı çıktı. Hızla gelişmemiz lazım. Burası Trabzonspor” açıklamasını yaptı.

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Abdulkadir Parmak

Abdulkadir Parmak süresiz kadro dışı

Trabzonspor, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle Abdulkadir Parmak’ı süresiz kadro dışı bıraktı, oyuncuya 125 bin lira da para cezası verdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi. Abdulkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasının ardından başlayan Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına alınmamıştı.

Kazanmayı çok istedik ve çok mücadele ettik

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Trabzonspor’u Fatih Karagümrük karşısında attığı gollerle galibiyete taşıyan Djaniny, “İyi bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik ve çok mücadele ettik. İkinci yarıda yorgun düştük. Çok koştuk, çok yorulduk. Kazandığımız için gerçekten mutluyuz” dedi. Gollerden sonra yaptığı kalp sevinciyle ilgili gelen soruya golcü futbolcu, “Gol sevincimdeki kalp hareketini ailem ve çocuklarım için yaptım” ifadelerini kullandı. Kaleci Uğurcan Çakır ise maç sonrası, “Karagümrük’ün çok iyi hocası, çok iyi planı var. İyi bir oyun oynadılar. Biz de elimize gelen fırsatları değerlendirdik. 2-0 galip gelmeyi bildik. Genç oyuncuları oynatıyorlar, iyi sistemleri var. Ben de emeği çoktur, Süleyman Hurma Ağabey’e kurduğu güzel bir takım kurdu. Kolay gibi görünen bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.