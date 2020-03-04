Fırtına Kupa’da avantajlı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı finalinde Trabzonspor ile Fenerbahçe, kupanın ilk ayağında Trabzon’da karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım ikinci yarında bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanırken tur için avantaj elde etti. İlk yarısı tamamen iki takımın da bir birini kontrol etmek için temkinli oynaması sonucu pozisyon zenginliği yaşamadan sona ererken, bu yarıda ev sahibi Trabzonspor 3. dakikada Sosa’nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Altay’ın topu kornere çelmesi ile tehlike oluştururken, konuk ekip ilk yarının uzatma dakikasında Mehmet Ekici’nin şutunda Erce’nin topu çelmesi ile gole yaklaştı. İkinci yarıya önde baskı kurarak başlayan Trabzonspor, hemen öne geçti. 46. dakikada Fenerbahçe savunmasına baskı yapan Gustavo ve Jailson’dan seken topla savunmanın arkasında buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Öne geçtikten sonra oyun kontrolü eline geçiren Trabzonspor, gol için ataklarını sıklaştırırken konuk Fenerbahçe kazandığı toplarda Ozan ve Mehmet Ekici ile atak oluşturmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Trabzonspor, dakikalar 66 yı gösterirken Ekuban’ın sağdan getirip, kale alanı içine gönderdiği topa Novak’ın vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Skoru yakaladıktan sonra kendi alanını savunmak için temkinli oynayan Trabzonspor karşısında zaman zaman pozisyon bulmaya çalışan Fenerbahçe’de 72. dakikada Isla’nın vuruşunda kaleci Erce’yi geçen topu Da Costa kafayla kornere gönderdi. 82. dakikada sağdan Mehmet Ekici’nin ortasında Vedat Muriqi kafa vuruşuyla Fenerbahçe maçın skorunu belirledi: 2-1. İki takım arasında yarı final rövanş maçı 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.

Avantajlı taraf biziz

Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçta 25 gol atan ve dün F.Bahçe filelerini bir kez daha havalandıran Sörloth, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli golcü “Gol atarsam ya da asist yaparsam ne mutlu ama ilk hedefim takımımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk. Avantajlı taraf biziz. İstanbul’a da galibiyet için gideceğiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime çok büyük güvenim var. Sahada bana harika paslar atıyorlar. Sahada olduğum her an gol atacağımı hissediyorum” dedi. Ligden sonra kupada da Fenerbahçe ağlarını havalandıran Filip Novak ise “Gol yemeseydik, daha avantajlı olabilirdik. Kadıköy’de bir beraberlik ya da galibiyet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİMŞİR FUTBOL KONUŞMAK İSTEMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise maç sonu futbolla ilgili konuşmak istemediğini belirtti. Kupanın ilk maçını kazandıklarını belirten Çimşir, “Ülkede sıkıntılı bir ortam var. Askerlerimiz şehit oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlara dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor” diye konuştu.

Kadıköy’de belli olacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası, “Böyle günlerde insanın içinden futbol konuşmak gelmiyor” açıklasasını yaptı. Trabzonlu bir askerin şehit olduğu haberini aldıkları için üzgün olduklarını belirten Ağaoğlu, “2-1 hiçbir zaman için kupa maçlarında avantaj değerlendirilmez. Ama dezavantaj de değil. Her şey Kadıköy’de belli olacak. İnşallah kupada da yolumuza devam ederiz. Haer karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda askerlerimiz bizim için farklı şeyler ifade ediyor. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin” dedi.

Futbolcuların da suçu var

Maçın ardından konuşan F.Bahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, “Galibiyet ya da beraberlik istiyorduk ama olmadı. Hala şansımız var. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde bu turu geçebiliriz. Her zaman bir teknik direktör bir kulüpten ayrıldığında futbolcuların da suçu vardır. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmeliyiz” dedi. F.Bahçe’nin golünü atarak tur için ümitlenmesini sağlayan Vedat Muriqi ise “2-0’dan ziyade 2-1 daha iyi skor. İçeride taraftarlarımızın da desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



F.Bahçe’de Falette şoku

Fenerbahçe’nin Gineli stoperi Simon Falette, 6. dakikada Sosa ile girdiği mücadelede acı içinde yerde kaldı. Arjantinli oyuncunun da sakatlandığı pozisyon sonrası oyuna devam edemeyen Falette hastaneye kaldırıldı. Falette’nin kontrollerinde yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edilirken, stadı koltuk değnekleri ile terk etti. Trabzonspor’da ise 39. dakikada sakatlanan Badou Ndiaye yerini Guilherme’ye bıraktı.

Fenerbahçe’nin Gineli stoperi Simon Falette, 6. dakikada Sosa ile girdiği mücadelede acı içinde yerde kaldı. Arjantinli oyuncunun da sakatlandığı pozisyon sonrası oyuna devam edemeyen Falette hastaneye kaldırıldı. Falette’nin kontrollerinde yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edilirken, stadı koltuk değnekleri ile terk etti. Trabzonspor’da ise 39. dakikada sakatlanan Badou Ndiaye yerini Guilherme’ye bıraktı.

Türkiye Kupası’nda Antalya derbisi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Saat 20.30’da Antalya Stadı’nda oynanacak maçta Antalyaspor sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Alper Ulusoy’un yöneteceği maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 22 Nisan Çarşamba günü Alanya’da oynanacak.



