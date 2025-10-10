Fırtına salonda kuvvet çalıştı

Yeni Şafak
13:5910/10/2025, Cuma
DHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan idmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.






