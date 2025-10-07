Süper Lig'de haftanın 11'ine Trabzonspor damgası: Derbiden tek isim kadroda

İstatistik sitesi SofaScore, Süper Lig'de 8. haftanın 11'ini belirledi. Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, 5 oyuncuyla kadroya damga vurdu. 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinden ise bir isim 11'e adını yazdırdı. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Andre Onana (Trabzonspor): 9.1 puan
Luis Perez (Gaziantep FK): 8.1 puan
Stefan Savic (Trabzonspor): 8.3 puan
Botond Balogh (Kocaelispor): 7.6 puan
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor): 8.3 puan
Okay Yokuşlu (Trabzonspor): 8.1 puan
İlkay Gündoğan (Galatasaray): 8 puan
Oleksandr Zubkov (Trabzonspor): 8.4 puan
Jesurun Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor): 8.7 puan
Jackson Muleka (TÜMOSAN Konyaspor): 7.7 puan
Tomas Cvancara (Antalyaspor): 7.8 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi