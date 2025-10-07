Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de haftanın 11'ine Trabzonspor damgası: Derbiden tek isim kadroda

Süper Lig'de haftanın 11'ine Trabzonspor damgası: Derbiden tek isim kadroda

Selman Ağrıkan
11:437/10/2025, Tuesday
G: 7/10/2025, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstatistik sitesi SofaScore, Süper Lig'de 8. haftanın 11'ini belirledi. Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, 5 oyuncuyla kadroya damga vurdu. 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinden ise bir isim 11'e adını yazdırdı. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Andre Onana (Trabzonspor): 9.1 puan

Luis Perez (Gaziantep FK): 8.1 puan

Stefan Savic (Trabzonspor): 8.3 puan

Botond Balogh (Kocaelispor): 7.6 puan

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor): 8.3 puan

Okay Yokuşlu (Trabzonspor): 8.1 puan

İlkay Gündoğan (Galatasaray): 8 puan

Oleksandr Zubkov (Trabzonspor): 8.4 puan

Jesurun Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor): 8.7 puan

Jackson Muleka (TÜMOSAN Konyaspor): 7.7 puan

Tomas Cvancara (Antalyaspor): 7.8 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: VGM burs başvuru ne zaman, hangi tarihte başlayacak?