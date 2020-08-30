TRANSFER

​Fırtına’da paket fiyat: Trabzonspor'da üç oyuncu için 90 milyon euro gelir bekleniyor

Fırtına’da paket fiyat: Trabzonspor'da üç oyuncu için 90 milyon euro gelir bekleniyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teklifleri yetersiz bularak Alexander Sörloth için 35 milyon Euro, Abdülkadir Ömür’e 30 milyon Euro, Uğurcan Çakır için de 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür - Uğurcan Çakır

Abdülkadir Ömür - Uğurcan Çakır

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth’un takımdan ayrılma ihtimali bordo-mavili yönetim kurulunun belirlediği bonservis ücretleri sonrasında neredeyse ortadan kalktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Üç oyuncuya gelen teklifler realistlikten oldukça uzak”’ ifadelerini kullandı. Trabzonspor Başkanı’nın, Uğurcan için 25 milyon Euro, Abdülkadir Ömür için 30 milyon Euro, Sörloth için de 35 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

TEKLİFLER YETERSİZ

Şu ana kadar Uğurcan için Almanya ve Fransa’dan birer teklif geldiği, en yükseğinin ise bonuslarla beraber 17 milyon Euro’yu bulduğu bildirildi. Abdülkadir Ömür için de İnter’in yanı sıra Almanya’dan ve Fransa’dan teklif geldiği bu tekliflerin ortalama 15 Milyon Euro olduğu, Sörloth’a Leipzig’in yaptığı teklifin ise bonuslarla beraber 20 milyon Euro’yu dahi bulmadığı öğrenildi. Bu yüzden Ağaoğlu’nun üç oyuncuyla konuşarak bu teklifleri reddettiği öğrenildi.

Sörloth’un talibi çoğaldı

Alexander Sörloth
Alexander Sörloth

  • İtalyan basını, Inter’in, Alexander Sörloth’un transferini bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Leipzig’in teklifini öne çıkarmasının ardından İtalya’da Sörloth için yeni bir iddia ortaya çıktı. RAI 2’nin haberine göre, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Inter, Sörloth için Crystal Palace ve Trabzonspor ile anlaşmaya yakın. Geride kalan sezonda attığı 24 golle Süper Lig’de gol kralı olan Sörloth’un, Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki forvet yeni sezonda Süper Lig’de 17 maça çıkarsa, Sörloth’un bonservisi 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’un olacak.

Galatasaray Halil Akbunar'ı istedi: Göztepe'nin talebi de belli oldu
Galatasaray Halil Akbunar'ı istedi: Göztepe'nin talebi de belli oldu

Galatasaray'da orta sahaya takviye beklenirken, sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen kanat oyuncusu Halil Akbunar'la ilgilendiği belirtildi. TRT Spor'un haberinde göre Fatih Terim’in Halil’i kadroda görmek istediği ancak İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.Linnes artı paraGöztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.Freiburg da peşinde26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden 1 milyon 300 bin euro talep ettiği vurgulandı.Her iki kanatta da forma giyebilen Halil Akbunar, Göztepe formasıyla farklı liglerde toplam 234 maça çıkarken, 34 gol attı, 31 de asist yaptı. Arda Turan kaptan oldu, Digane harika bir gol attı: İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.