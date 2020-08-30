​Fırtına’da paket fiyat: Trabzonspor'da üç oyuncu için 90 milyon euro gelir bekleniyor

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth’un takımdan ayrılma ihtimali bordo-mavili yönetim kurulunun belirlediği bonservis ücretleri sonrasında neredeyse ortadan kalktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Üç oyuncuya gelen teklifler realistlikten oldukça uzak”’ ifadelerini kullandı. Trabzonspor Başkanı’nın, Uğurcan için 25 milyon Euro, Abdülkadir Ömür için 30 milyon Euro, Sörloth için de 35 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

TEKLİFLER YETERSİZ

Şu ana kadar Uğurcan için Almanya ve Fransa’dan birer teklif geldiği, en yükseğinin ise bonuslarla beraber 17 milyon Euro’yu bulduğu bildirildi. Abdülkadir Ömür için de İnter’in yanı sıra Almanya’dan ve Fransa’dan teklif geldiği bu tekliflerin ortalama 15 Milyon Euro olduğu, Sörloth’a Leipzig’in yaptığı teklifin ise bonuslarla beraber 20 milyon Euro’yu dahi bulmadığı öğrenildi. Bu yüzden Ağaoğlu’nun üç oyuncuyla konuşarak bu teklifleri reddettiği öğrenildi.

Sörloth’un talibi çoğaldı

İtalyan basını, Inter’in, Alexander Sörloth’un transferini bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Leipzig’in teklifini öne çıkarmasının ardından İtalya’da Sörloth için yeni bir iddia ortaya çıktı. RAI 2’nin haberine göre, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Inter, Sörloth için Crystal Palace ve Trabzonspor ile anlaşmaya yakın. Geride kalan sezonda attığı 24 golle Süper Lig’de gol kralı olan Sörloth’un, Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki forvet yeni sezonda Süper Lig’de 17 maça çıkarsa, Sörloth’un bonservisi 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’un olacak.