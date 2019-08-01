SÜPER LİG

Fırtına'da tatlı sıkıntı

Geçen sezonu alternatifsiz bir kadro ile geçiren Trabzonspor, yeni sezon öncesine kadrosuna kattığı 33 oyuncudan 18’ini kampa getirip bu futbolcuların da katılımıyla 4 hazırlık maçı oynadı. Yeni sezon öncesinde bordo-mavililerin görüntüsü, sayısal fazlalığa rağmen geçen sezonun eksiklerini gidermekten uzaktı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Bordo-mavili ekip Avusturya kampında

Bordo-mavili ekip Avusturya kampında

Yeni sezon öncesinde hazırlık kampının 2. etabını Avusturya’da geçiren Trabzonspor, geçen sezondan bu yana uzanan sıkıntılarından kurtulmaya çalışırken, eksikleri yapılan transferlerin yanı sıra kadroya katılan genç futbolcularla da gidermeye çalışıyor. Hazırlıklara mevcut kadroya 33 genç futbolcu katarak Trabzon’da başlayan bordo-mavili ekip, Avusturya kampına bu oyunculardan 18’ini getirerek yeni sezonun oyun kurgusunu ve takım kadrosunu oluşturmaya çalıştı. Ancak gördüğümüz kadarıyla, özellikle oyun kurgusunda yeterlilik gösteren oyuncular, yine geçen sezonun kadrosunda yer alanlardan oluştu.

KALEDE UĞURCAN-ERCE REKABETİ

Yoğun geçen Avusturya kampında 4 hazırlık maçı da oynayan bordo-mavili takımda tüm futbolcular bu maçlarda forma şansı bulurken, Trabzonspor 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kalede Uğurcan ile Erce arasında beklenen rekabete Arda’nın da dahil olacağı görünürken, savunmanın göbeğinde Hüseyin Türkmen’in yeni partneri Campi olarak görünse de bu ikili Majid Hosseini’nin nefesini enselerinde hissedecek. Savunmanın solunda Abdurrahim Dursun’un zaman zaman forma giymesi bile Novak’ın alternatifsiz olmasına engel değil. Savunmanın sağ kenarı da farklı değil. Bu bölgede Ünal Karaman, Serkan Asan’ı denemesine rağmen, yeni sezonda formanın yine Pereira’da ve Kamil Ahmet’in de kulübede olması bekleniyor.

ALTERNATİFLİ BÖLGE ORTA SAHA

Trabzonspor’un en alternatifli bölgesi ise orta alan. Bu alanda; sakatlığı devam eden Onazi’nin bir süre daha oynamayacak olmasına rağmen büyük rekabete sahne olacak. Kaptan Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra yeni transfer Obi Mikel’in takıma katılmasıyla rekabet üst düzeyde olacak. Forvet arkasında Yusuf Yazıcı’nın yer almasından yola çıkarsak, yıldız futbolcunun arka bölgesinde Sosa, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel arasında yaşanacak rekabet Trabzonspor’a katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu bölgenin tamamlayıcı oyuncuları olarak ta Cafer Tosun, Murat Cem ve Doğan Erdoğan görünüyor.

EKUBAN’A YAKIN FORVET BEKLENİYOR

Hücum bölgesinde alternatifler çok görünse de henüz bir golcünün alınamamış olması teknik direktör Ünal Karaman’ı daha fazla alternatif üretmeye zorluyor. Bordo-mavili takımda gol paylaşımı her ne kadar çeşitlilik gösteriyorsa da Karaman’ın elinde şu anda gol ayağı olarak sadece Ekuban görünüyor. Hazırlık maçlarında 2 golle çıkış yapan Yusuf Sarı ise, sağ kenarın en ideal ismi Abdulkadir Ömür’ün alternatifi olabilecek kumaşa sahip. Hücum bölgesinin sol kenarında ise geçen sezondan süren performansıyla Anthony Nwakaeme rakipsiz. Kampta bana göre yeni transferlerden Andjusic ile Avdijaj uyum sorunuyla birlikte vasatı aşamayan oyunculardı. Sezon içinde uyum sağlamaları zor olmayacaktır. Yenilerin içinde forvet oynayan Koray Kılınç’ın yanı sıra Ahmet Baha, Ahmet Cambaz ve Muhammet Akpınar gibi oyuncuların zamana ihtiyacı olduğu gözden kaçmadı.

TRANSFER İHTİYACI DEVAM EDİYOR

Sonuç olarak; Trabzonspor’da şişkin kadroya rağmen geçen sezondan gelen sıkıntılar devam ediyor. Bunların başında da eksiklikleri giderme adına yetenekleri olsa da yeterlilikleri tecrübesizliklerinden dolayı sekteye uğrayan oyuncuların fazlalığı göründü. Zaman zaman bunu dile getiren teknik direktör Ünal Karaman ile yardımcılarının 10 günlük kamp sürecinde bunun sıkıntısını yaşadığına şahit olduk. Geçen sezon sonunda 5 önemli mevkide eksik olduğu taraflı tarafsız herkes tarafından dile getirilen Trabzonspor, başta bir santrafor olmak üzere tecrübeli ve takıma direkt katkı sağlayacak 6 numara pozisyonunda ve savunmanın alternatifsiz olmasını ortadan kaldıracak 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmak zorunda.

  • Fernandes Trabzonspor’da
  • Trabzonspor, Sporting Lizbon’un 23 yaşındaki stoperi Ivanildo Fernandes’i dün akşam İstanbul’a getirdi. Geçen sezon Moreirense’de kiralık oynayan Fernandes, gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Bonservisi Sporting Lizbon’da bulunan oyuncu bugün Trabzon’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Emre Mor Aslan oldu
Emre Mor Aslan oldu

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak “Emre Mor konusunda KAP’a açıklama yapacağız” dedi. Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne konusunda gelişme olmadığını söylerken Radamel Falcao transferi hakkında ise konuşmadı. Tecrübeli yöneticinin bu açıklamasının ardından genç oyuncu için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmi açıklama yapıldı. Sar-kırmızılı kulüpten KAP’a gönderilen açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi. Bu gelişmenin ardından, genç oyuncu sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “Yakında görüşmek üzere Galatasaray” ifadelerini kullandı. OPSİYON G.SARAY’DAGalatasaray’ın Emre Mor’u bedelsiz olarak kiralayacağı, gelecek sezon için de kontrata satın alma seçeneği ekleneceği öğrenildi. Tarafların son olarak, satın alma seçeneğinin zorunlu olup olmaması konusunda konuştuğu belirtiliyor. İspanya’da eşyalarını toplamaya başlayan Emre Mor ise Galatasaray macerasını yeniden doğuş fırsatı olarak görüyor. Genç futbolcu, yetenek ve kalitesini tekrar kanıtlayarak adını Avrupa’ya duyurmak istiyor. UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUMSarı-kırmızılı takımın Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor, dün akşam İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız” dedi. 22 yaşındaki oyuncu , futbola Bronshoj Boldklub’de başladı. Lyngby’ye transferinin ardından 2015’de Danimarka ekibi Nordsjaeland’a, bir yıl sonra Alman takımı Borussia Dortmund’a, 2017’de ise İspanya’nın Celta Vigo kulübüne tranfser oldu. Danimarka Milli Takımı’nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini A Milli Takımı’ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti. Onyekuru elden kaçıyorG.Saray’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru’ya, Avrupa’dan da talipler çıktı. İngiliz basınındaki haberlere göre; Everton, çalışma izni çıkaramadığı ve 8 milyon Euro’ya aldığı Nijeryalı futbolcuyu satarak az da olsa kar elde etmeyi umuyor. Onyekuru’yu Napoli’nin ardından Monaco’da istiyor. Everton’un Monaco ile görüştüğü ve 22 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Fransa olabileceği belirtildi.Filistinli kardeşlerimiz Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği, Sakarya Üniversitesi ve İlim Yayma Vakfı’nın himayesinde Türkiye’de bulunan Filistin’nin Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla yemekte bir araya geldi. Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde düzenlenen yemekte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Filistin’den, Kudüs’ten gelen kardeşlerimiz misafirimizdi. Geçen sene de o mutluluğu yaşamıştık, bugün de yaşıyoruz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize” dedi. İlim Yayma Vakfının misafiri olarak Filistinlilerin geldiğini anlatan Albayrak, “Bir haftadır Sakarya Üniversitesi’nde idmanlarını ve maçlarını yaptılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Galatasaray ile de maç yaparlar. Kardeşlerimizi cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçında en iyi yerde ağırlamak istiyoruz. Ülkemize hoş geldiler. İnşallah biz de onların maçlarına gideriz, destek oluruz. Onları çok seviyoruz, dünyanın onları sevmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Oyuncuların Türk Telekom Stadı’nı da gezdiğini vurgulayan Albayrak, “Dün akşam hepimiz yemekte Bilal Erdoğan ile beraberdik. Oyuncuları stadımızda misafir ettik. Allah’ın izniyle hepsi Galatasaraylı” dedi.Falcao tamam sıra Monaco’da Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş sarfettiği Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile anlaşma sağlanırken, sıra kulübü Monaco’ya geldi. Sarı-kırmızılılar, Monaco kulübüyle bonservis sorununu çözmek için dün masaya oturdu. Galatasaray, Falcao’yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlarken, Kolombiyalı golcü ile yıllık 5.5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Fransız kulübü ise Falcao için 4 milyon Euro isterken, Galatasaray bonservis bedeli vermek istemezken, devreye giren Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jorge Mendes bonservis bedeli olmadan transferi bitirmeye çalışıyor. beIN Sports France ise Falcao’nun, Monaco yönetimiyle görüşerek sözleşmesini feshedeceğini yazdı. Galatasaray’da yardımcı antrenör Ümit Davala da Instagram hesabından Falcao’nun Galatasaray forması giydiği ve ‘’Radamel Falcao ile anlaşıldı. Maaşı 5 milyon Euro, bonservisi yok’’ sözlerinin kullanıldığı bir paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, Falcao paylaşımı yapmış ve ‘’Bir cisim yaklaşıyor’’ demişti. Sarı-kırmızılılarda şimdi gözler Mbeye Diagne’nin satışına çevrilmiş durumda.DİAGNE ADIM ADIM KATAR’AKatar basınında çıkan özel habere göre; Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Geçen sezonu Süper Lig’de gol kralı olarak kapatan Diagne’nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıkacağı belirtildi. Diagne’nin satışından Galatasaray’ın 14 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Al-Rayyan kulübü, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren ve devlerin peşinden koştuğu Yacine Brahimi’yi de kadrosuna katmıştı.Fenerbahçe-Real Madrid: 3-5

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