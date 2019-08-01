Fırtına'da tatlı sıkıntı

Yeni sezon öncesinde hazırlık kampının 2. etabını Avusturya’da geçiren Trabzonspor, geçen sezondan bu yana uzanan sıkıntılarından kurtulmaya çalışırken, eksikleri yapılan transferlerin yanı sıra kadroya katılan genç futbolcularla da gidermeye çalışıyor. Hazırlıklara mevcut kadroya 33 genç futbolcu katarak Trabzon’da başlayan bordo-mavili ekip, Avusturya kampına bu oyunculardan 18’ini getirerek yeni sezonun oyun kurgusunu ve takım kadrosunu oluşturmaya çalıştı. Ancak gördüğümüz kadarıyla, özellikle oyun kurgusunda yeterlilik gösteren oyuncular, yine geçen sezonun kadrosunda yer alanlardan oluştu.

KALEDE UĞURCAN-ERCE REKABETİ

Yoğun geçen Avusturya kampında 4 hazırlık maçı da oynayan bordo-mavili takımda tüm futbolcular bu maçlarda forma şansı bulurken, Trabzonspor 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kalede Uğurcan ile Erce arasında beklenen rekabete Arda’nın da dahil olacağı görünürken, savunmanın göbeğinde Hüseyin Türkmen’in yeni partneri Campi olarak görünse de bu ikili Majid Hosseini’nin nefesini enselerinde hissedecek. Savunmanın solunda Abdurrahim Dursun’un zaman zaman forma giymesi bile Novak’ın alternatifsiz olmasına engel değil. Savunmanın sağ kenarı da farklı değil. Bu bölgede Ünal Karaman, Serkan Asan’ı denemesine rağmen, yeni sezonda formanın yine Pereira’da ve Kamil Ahmet’in de kulübede olması bekleniyor.

ALTERNATİFLİ BÖLGE ORTA SAHA

Trabzonspor’un en alternatifli bölgesi ise orta alan. Bu alanda; sakatlığı devam eden Onazi’nin bir süre daha oynamayacak olmasına rağmen büyük rekabete sahne olacak. Kaptan Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra yeni transfer Obi Mikel’in takıma katılmasıyla rekabet üst düzeyde olacak. Forvet arkasında Yusuf Yazıcı’nın yer almasından yola çıkarsak, yıldız futbolcunun arka bölgesinde Sosa, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel arasında yaşanacak rekabet Trabzonspor’a katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu bölgenin tamamlayıcı oyuncuları olarak ta Cafer Tosun, Murat Cem ve Doğan Erdoğan görünüyor.

EKUBAN’A YAKIN FORVET BEKLENİYOR

Hücum bölgesinde alternatifler çok görünse de henüz bir golcünün alınamamış olması teknik direktör Ünal Karaman’ı daha fazla alternatif üretmeye zorluyor. Bordo-mavili takımda gol paylaşımı her ne kadar çeşitlilik gösteriyorsa da Karaman’ın elinde şu anda gol ayağı olarak sadece Ekuban görünüyor. Hazırlık maçlarında 2 golle çıkış yapan Yusuf Sarı ise, sağ kenarın en ideal ismi Abdulkadir Ömür’ün alternatifi olabilecek kumaşa sahip. Hücum bölgesinin sol kenarında ise geçen sezondan süren performansıyla Anthony Nwakaeme rakipsiz. Kampta bana göre yeni transferlerden Andjusic ile Avdijaj uyum sorunuyla birlikte vasatı aşamayan oyunculardı. Sezon içinde uyum sağlamaları zor olmayacaktır. Yenilerin içinde forvet oynayan Koray Kılınç’ın yanı sıra Ahmet Baha, Ahmet Cambaz ve Muhammet Akpınar gibi oyuncuların zamana ihtiyacı olduğu gözden kaçmadı.

TRANSFER İHTİYACI DEVAM EDİYOR

Sonuç olarak; Trabzonspor’da şişkin kadroya rağmen geçen sezondan gelen sıkıntılar devam ediyor. Bunların başında da eksiklikleri giderme adına yetenekleri olsa da yeterlilikleri tecrübesizliklerinden dolayı sekteye uğrayan oyuncuların fazlalığı göründü. Zaman zaman bunu dile getiren teknik direktör Ünal Karaman ile yardımcılarının 10 günlük kamp sürecinde bunun sıkıntısını yaşadığına şahit olduk. Geçen sezon sonunda 5 önemli mevkide eksik olduğu taraflı tarafsız herkes tarafından dile getirilen Trabzonspor, başta bir santrafor olmak üzere tecrübeli ve takıma direkt katkı sağlayacak 6 numara pozisyonunda ve savunmanın alternatifsiz olmasını ortadan kaldıracak 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmak zorunda.

Fernandes Trabzonspor’da

Trabzonspor, Sporting Lizbon’un 23 yaşındaki stoperi Ivanildo Fernandes’i dün akşam İstanbul’a getirdi. Geçen sezon Moreirense’de kiralık oynayan Fernandes, gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Bonservisi Sporting Lizbon’da bulunan oyuncu bugün Trabzon’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.