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Fenerbahçe'de Joshua King ve Pedro'nun son durumu

Fenerbahçe, pazartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Karşılaşmanın başlamasına iki gün kala ise, takımdaki futbolcuların sakatlık durumları merak edilmeye başlandı. Peki Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Joshua King, Serdar Aziz ve Pedro'nun son durumu nedir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FLAŞ HABER- Fenerbahçede sakat futbolcuların son durumu belli oldu
Fenerbahçe açıkladı: İşte sakat oyuncuların geri dönüş süresi

Fenerbahçe, pazartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Karşılaşmanın başlamasına iki gün kala ise, takımdaki futbolcuların sakatlık durumları merak edilmeye başlandı. Peki Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Joshua King, Serdar Aziz ve Pedro'nun son durumu nedir? İşte detaylar...

Fenerbahçe, pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Joshua King de tedaviyle tamamladı. Pedro ve Lemos ise antrenmanın tamamında takımla çalıştılar.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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