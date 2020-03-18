SÜPER LİG

Florya’da koronavirüs için sıkı önlemler

Türkiye’de koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alınırken, Galatasaray da daha önce aldığı önlemleri iyice arttırdı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin kapıları adeta mühürlendi ve içeriye görevliler haricindeki kimse alınmamaya başladı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Florya Metin Oktay Tesisleri

Florya Metin Oktay Tesisleri

Galatasaray seyircisiz oynadığı Beşiktaş derbisini arkasında bıraktı ama tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkileri sürüyor. Ülkemizde de salgın hastalıktan sakınmak için bir dizi tedbirler alınırken, sarı-kırmızılılarda daha önce aldığı önlemleri iyice arttırdı. Beşiktaş derbisi sonrası teknik heyet, oyuncularına çarşambaya kadar izin verdi. Ancak bu izin sırasında gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda takıma ciddi uyarılarda bulunuldu. Takımın izni sırasında ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nin kapıları adeta mühürlendi. Alt yapılar ve futbol okulları bir süreliğine kapanırken, dışarıdan da içeriye görevliler haricindeki herkese kapandı. Metin Oktay Tesisleri, A’dan Z’ye detaylı olarak dezenfekte edilecek.

Oyuncuların kullandığı malzemeler ile mutfak bölümü özel deterjanlarla yüksek ısılarda yıkanarak dezenfekte edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını önlemleri karşısında maçların seyircisiz oynatma kararına tepki gösteren Galatasaray’ın liglerin tatil edilmesini beklediği de öğrenildi.

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