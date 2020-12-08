SÜPER LİG

Forma Aslan’ın ağzında

Galatasaray’da teknik heyet forma adaletini sağlamaya çalışıyor. Son 3 haftada yıldızlardan eksik şekilde oynadığı maçlarda yedeklere görev veren teknik ekip, şans bulan isimlerin gösterdiği iyi performanstan sonra kazanan takımı bozmayacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig’de son haftalarda gösterdiği başarılı performansla zirveye ortak oldu. Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor’u 3-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor ile puanları eşitlerken, takımda ise forma savaşları ise en üst seviyeye ulaştı. Ligde son 3 maçına sakat ve hasta oyuncuların fazlalığı sebebiyle eksik çıkan Galatasaray’da, sezona yedek kulübesinde başlayan futbolcuların performansı dikkat çekti. Donk, Diagne, Emre Akbaba, Oğulcan ve Fatih Öztürk, Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta forma şansı bulurken, gösterdikleri performans teknik heyetten tam not aldı.

Okan, Arda, Belhanda, Omar, Babel ve Falcao’dan yoksun şekilde Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmasına rağmen teknik heyet, oyuncuların performansından memnun kaldı. Sonraki 2 haftada da takımı bozmayan teknik kadro, lige aynı ilk 11 ile devam etmenin planlarını yapıyor. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0, Hatayspor’u ise evinde 3-0’lık skorlarla geçen Galatasaray’da teknik heyet, forma adaletini sağlamaya çalışıyor. Teknik heyetin, önümüzdeki haftalarda da aynı kadroyla devam etmeyi planladığı öğrenildi. Omar karantina süresini tamamladıktan, Falcao ile Saracchi de sakatlıklarını atlattıktan sonra yedek kulübesine geçecekler.

Mbaye Diagne gollerine devam ediyor
Mbaye Diagne gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayaspor’u 3-0 yenen Galatasaray’da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop’u 19 numaralı milli formasını göstererek andı. Mücadeleye 11’de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı.Fatih Terim yönetimindeki 1000. golSüper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli’nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.Galatasaray sürprize izin vermedi

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