Forma Aslan’ın ağzında

Galatasaray, Süper Lig’de son haftalarda gösterdiği başarılı performansla zirveye ortak oldu. Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor’u 3-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor ile puanları eşitlerken, takımda ise forma savaşları ise en üst seviyeye ulaştı. Ligde son 3 maçına sakat ve hasta oyuncuların fazlalığı sebebiyle eksik çıkan Galatasaray’da, sezona yedek kulübesinde başlayan futbolcuların performansı dikkat çekti. Donk, Diagne, Emre Akbaba, Oğulcan ve Fatih Öztürk, Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta forma şansı bulurken, gösterdikleri performans teknik heyetten tam not aldı.

Okan, Arda, Belhanda, Omar, Babel ve Falcao’dan yoksun şekilde Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmasına rağmen teknik heyet, oyuncuların performansından memnun kaldı. Sonraki 2 haftada da takımı bozmayan teknik kadro, lige aynı ilk 11 ile devam etmenin planlarını yapıyor. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0, Hatayspor’u ise evinde 3-0’lık skorlarla geçen Galatasaray’da teknik heyet, forma adaletini sağlamaya çalışıyor. Teknik heyetin, önümüzdeki haftalarda da aynı kadroyla devam etmeyi planladığı öğrenildi. Omar karantina süresini tamamladıktan, Falcao ile Saracchi de sakatlıklarını atlattıktan sonra yedek kulübesine geçecekler.