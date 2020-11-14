SÜPER LİG

Formayı unuttular

Galatasaray’da 5 isim bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Kerem, Ali Yavuz, Emin, Şener ve Jesse teknik heyetin kadro tercihleri arasında yer almadı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Jesse Sekidika

Jesse Sekidika

Galatasaray’da teknik heyet, formayı paylaştırmakta güçlük çekiyor. Kadrosunda 28 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda, 5 isim henüz hiç forma şansı bulamadı. Kerem Aktürkoğlu, Cimbom’un çıktığı 11 resmi mücadelenin 4’ünde 21 kişilik kadro içerisinde yer alırken, saha içerisinde hiç süre alamadı. Galatasaray altyapısından yetişen Ali Yavuz Kol ile Emin Bayram da bu sezon forma şansı bulamayan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla Eskişehirspor’dan transfer edilen Jesse Sekidika da forma şansı bulamayan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den transfer edilen Şener Özbayraklı da diğer oyuncularla aynı kaderi yaşarken, resmi karşılaşmalarda forma giyemedi.

Omar Elabdellaoui
Omar Elabdellaoui

Omar’ın testi pozitif çıktı

Norveç Futbol Federasyonu, milli takım kampında olan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray, ülkesinin milli takımının kampında olan bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Elabdellaoui’nin gece semptomlar hissettiği belirtilen açıklamada, durumunun iyi olduğu ve takımdan ayrı izole edildiği belirtildi.

Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu
Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.19 Aralık 2020'de seçim varSarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün ’Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.Galatasaray seçime gidiyorGalatasaray: &quot;Kulübümüzün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır&quot; https://t.co/SucYZSHWOl&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 13, 2020

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