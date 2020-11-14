Formayı unuttular

Galatasaray’da teknik heyet, formayı paylaştırmakta güçlük çekiyor. Kadrosunda 28 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda, 5 isim henüz hiç forma şansı bulamadı. Kerem Aktürkoğlu, Cimbom’un çıktığı 11 resmi mücadelenin 4’ünde 21 kişilik kadro içerisinde yer alırken, saha içerisinde hiç süre alamadı. Galatasaray altyapısından yetişen Ali Yavuz Kol ile Emin Bayram da bu sezon forma şansı bulamayan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla Eskişehirspor’dan transfer edilen Jesse Sekidika da forma şansı bulamayan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den transfer edilen Şener Özbayraklı da diğer oyuncularla aynı kaderi yaşarken, resmi karşılaşmalarda forma giyemedi.

Omar’ın testi pozitif çıktı

Norveç Futbol Federasyonu, milli takım kampında olan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray, ülkesinin milli takımının kampında olan bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Elabdellaoui’nin gece semptomlar hissettiği belirtilen açıklamada, durumunun iyi olduğu ve takımdan ayrı izole edildiği belirtildi.