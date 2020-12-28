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Fransızlar rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi: Tam 5 futbolcunun transferi gündemde

Fransız ekipleri Lille ve Lyon, gözünü Türkiye’ye dikti. Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Cenk Özkaçar gibi genç isimleri kadrosuna katan ekipler; Rıdvan Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Serkan Asan, Ersin Destanoğlu ve Mete Kaan Demir’i takibe aldı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş'ın genç oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz

Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye’deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezonlarda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı transfer eden Lille, ayrıca Beşiktaş’tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz’a da imza attırmıştı. Lyon da Altay forması giyen Cenk Özkaçar’ı transfer ederek, Türkiye’ye olan ilgisini göstermişti. Bu kulüpler yeni bir harekete hazırlanıyor.

Lyon listesine Beşiktaş’ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz’ı dahil ederken, Lille ise Beşiktaş’ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i takibe aldı.

Bu futbolcularla ilgili uzun süredir takip halinde olan 2 kulüp, bazı isimler için devre arasında, bazı isimler için de sezon sonunda kulüplerin kapısını çalmayı planlıyor.

Ömer Faruk Beyaz'ın adı Schalke 04 ile de anılıyor.
Ömer Faruk Beyaz'ın adı Schalke 04 ile de anılıyor.

Lyon’un gözü Ersin ve Mete Kaan Demir’de

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek için hazırlanan Lyon’un devre arasında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Fransız ekibi aynı zamanda Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i de listesine ekledi. Lille’in ise devre arasında bordo-mavili formayı giyen Serkan Asan için teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca her iki kulüp, bu sezon gözlem altında tuttuğu Rıdvan Yılmaz ve Ömer Faruk Beyaz için de sezon sonuna kadar bekleyip raporlarını hazırlayarak önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda bu oyuncular için harekete geçmeyi planlıyor.

Mete Kaan Demir, kanat ve forvet arkası bölgelerinde oynayabiliyor.
Mete Kaan Demir, kanat ve forvet arkası bölgelerinde oynayabiliyor.

'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti
'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliğiOyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.Montpellier-Lille maç özetini izlemek için tıklayınMilan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı

Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk
Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Fransız oyuncu Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından Football Manager adlı oyunu oynarken bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf da yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı. Griezmann, orta saha üçlüsünde Fenerbahçe'den bir Türk oyuncuya yer verdi. Bu oyuncu ise sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz.Football Manager oyununa düşkünlüğüyle bilinen Griezmann'ın paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu. Galeri: Almanya'da gündem Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz: 'Türk Messi'

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