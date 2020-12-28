Fransızlar rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi: Tam 5 futbolcunun transferi gündemde

Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye’deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezonlarda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı transfer eden Lille, ayrıca Beşiktaş’tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz’a da imza attırmıştı. Lyon da Altay forması giyen Cenk Özkaçar’ı transfer ederek, Türkiye’ye olan ilgisini göstermişti. Bu kulüpler yeni bir harekete hazırlanıyor.

Lyon listesine Beşiktaş’ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz’ı dahil ederken, Lille ise Beşiktaş’ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i takibe aldı.

Bu futbolcularla ilgili uzun süredir takip halinde olan 2 kulüp, bazı isimler için devre arasında, bazı isimler için de sezon sonunda kulüplerin kapısını çalmayı planlıyor.

Lyon’un gözü Ersin ve Mete Kaan Demir’de

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek için hazırlanan Lyon’un devre arasında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Fransız ekibi aynı zamanda Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i de listesine ekledi. Lille’in ise devre arasında bordo-mavili formayı giyen Serkan Asan için teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca her iki kulüp, bu sezon gözlem altında tuttuğu Rıdvan Yılmaz ve Ömer Faruk Beyaz için de sezon sonuna kadar bekleyip raporlarını hazırlayarak önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda bu oyuncular için harekete geçmeyi planlıyor.

'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliğiOyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.Montpellier-Lille maç özetini izlemek için tıklayınMilan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı