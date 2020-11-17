Futbolcu nasıl olunur: Yaş sınırı var mı?

Futbol, hemen hemen bütün dünyada kabul görmüş ve en çok izlenilen spor dallarının başında geliyor. On birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynanan takım sporudur. 21. yüzyıl itibarıyla 200'ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanmakta olup dünyadaki en popüler sporu olarak kabul edilmektedir.

Futbolcu olmak için gereken özellikler nelerdir?

Futbolcu olmak için gereken önemli olan şey futbolu sevmek. Onun dışında fiziksel özelliklere göre mevki seçiminde hızlı koşu, sıçrama, bitirici vuruş, isabetli orta, çalım, oyun için görüş gibi özellikleri aranır. Bu özelliklerin yanı sıra futbolcunun sporu sevmesi, kendini sürekli olarak geliştirmeye çalışması ve disiplini olması gerekir. Futbolcu olmak isteyen kişi, futbolu sürekli araştırmalı, öğrenmeli ve kendine yeni hedefler belirleyerek çalışmalarını sürdürmelidir.

Futbolcu olmak için yaş sınırı var mı?

Futbolcu olmak isteyen kişiler, küçük yaşlardan itibaren kulüplere gitmeliler. Çünkü futbol yeteneği küçük yaşlarda kendini gösterir ve gelişe gelişe kişinin başarılı bir sporcu olmasını sağlar. Futbola başlamanın çok net bir yaş aralığı yoktur fakat bir çocuk ne kadar erken yaştan futbola yönlendirilir ve çalışmalara başlarsa, gelişimi de o kadar fazla olacaktır.

Futbol kulübüne nasıl kayıt olunur?

Genç yaşta yeteneği keşfedilen çocukların, doğru antrenörlerle çalışabilmesi için bir futbol kulübüne kayıt yaptırması gerekmektedir. Bulundukları mahallelerin kulüplerinden tutun birçok büyük takımın altyapılarında, her yaş için seçmeler yapılmaktadır. Futbola yeteneği olan çocukların bu seçmeleri geçmesi halinde kulüplere kayıt yaptırarak, ilk adımlarını atmaları oldukça önemlidir.

İyi bir futbolcu olmak için neler yapılır?

İyi bir futbolcu olmak isteyen kişi, öncelikle çok çalışmalı ve disiplinli olmalıdır. Kendine hedefler koyarak bunları gerçekleştirmeye ve aynı zamanda futbolla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışmalıdır. Saha içi kadar saha dışında da kendisine özen göstermeli, sağlığa zararlı ürünleri kesinlikle kullanmamalıdır.