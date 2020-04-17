Futbolu çok özlüyorum

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Yayın sırasında Türkçe konuşarak taraftarlara ve Türk milletine evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulanan Muslera, takım arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, “Evde kal çağrısına uyuyorum. Ailemle beraber İstanbul’dayız ve evden çıkmıyoruz. Sabahları evde antrenman yapıyorum. Evimden hiç çıkmıyorum. Böyle olunca özlemlerim çok oluyor. Ailemin bir kısmı burada. Stadımızı ve taraftarımızı çok özlüyorum. Adrenalini, soyunma odasını, maçları ve takım arkadaşlarımı çok özlüyorum” dedi.

KURALLARA UYALIM

Bu sezon 12 maçta kalesini gole kapamasını değerlendiren Muslera, “Bir sezonda 16 maçta gol yememiştim. Taffarel’in rekorunu kırmıştım. Galatasaray’ın tarihine böyle rekorla geçmek beni motive ediyor” dedi. Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uruguaylı kaleci, “Onların haklarını ödeyemeyiz. Herkes kurallara uymalı” ifadelerini kullandı.