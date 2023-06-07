|
Spor

Galatasaray 500 milyon TL para arıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ve yönetimini zorlu bir ay bekliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, haziran ayı içerisinde yaklaşık 500 milyon TL ödeme yapmak zorunda. Yönetim, sıcak para için arayışlarını sürdürüyor

Umut Yılmaz
09:40 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray'a transfer yasağı gelebilir.

Galatasaray'a transfer yasağı gelebilir.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi sıcak para arayışına girdi. Sarı-kırmızılı takımın 30 Haziran'a kadar birçok önemli ödemeyi yapması gerekiyor. Galatasaray'da hem mevcut futbol takımının haziran maaşları, hem de eski oyuncular ve profesyonel çalışanların gecikmiş ödemeleri için yaklaşık 500 milyon liraya ihtiyaç var. Ayrıca 2022-2023 yaz transfer ve ara transfer dönemlerinde takıma katılan oyuncuların taksit ödemeleri de için ayrıca bir kaynak bulunması için çalışmalar sürüyor.


Transfer yasağı gelebilir

Galatasaray, son dönemde UEFA ve CAS nezdinde birçok davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 30 Haziran tarihine kadar Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon Euro, Erick Pulgar için ise 450 bin Euro ödeme yapmak zorunda kalacak. Eğer bu ödemeler gerçekleşmezse önümüzdeki yaz transfer döneminde transfer yasağıyla karşılaşılacak.


Transfere de kaynak lazım

Bir diğer yandan da Galatasaray, yeni sezon transferleri için de kaynak oluşturmaya çalışıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve turnuvaya İkinci Eleme Turu'ndan katılacak olan sarı-kırmızılılar, güçlü bir kadro kurarak grup aşamasına kalmak istiyor. Bu sebeple uzun bir transfer listesiyle çalışmalara başlayan Galatasaray'da yeni transferler için de para aranıyor.


Kupalara Muslera ambargosu

2011-2012 sezonundan bu yana G.Saray'da oynayan Muslera, bu sezon 6. ligşampiyonlu ğunu yaşarken, kulübün efsaneleri arasına girdi. Kariyerinde 15. kupasını kaldıran Uruguaylı kaleci, kulübün en çok kupa alan yabancı oyuncusu konumunda.


Torreira'nın keyfi yerinde

Bu sezonki performansıyla özellikle italyan ekiplerinin ilgisini çeken Torreira'nın en az bir sezon daha Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi. Menajerine bu konuda talimat veren Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı forma ile Avrupa'da oynamak istiyor.






#Galatasaray
#Süper Lig
#Dursun Özbek
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 İstanbul Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri