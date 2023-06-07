Galatasaray 500 milyon TL para arıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi sıcak para arayışına girdi. Sarı-kırmızılı takımın 30 Haziran'a kadar birçok önemli ödemeyi yapması gerekiyor. Galatasaray'da hem mevcut futbol takımının haziran maaşları, hem de eski oyuncular ve profesyonel çalışanların gecikmiş ödemeleri için yaklaşık 500 milyon liraya ihtiyaç var. Ayrıca 2022-2023 yaz transfer ve ara transfer dönemlerinde takıma katılan oyuncuların taksit ödemeleri de için ayrıca bir kaynak bulunması için çalışmalar sürüyor.





Transfer yasağı gelebilir

Galatasaray, son dönemde UEFA ve CAS nezdinde birçok davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 30 Haziran tarihine kadar Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon Euro, Erick Pulgar için ise 450 bin Euro ödeme yapmak zorunda kalacak. Eğer bu ödemeler gerçekleşmezse önümüzdeki yaz transfer döneminde transfer yasağıyla karşılaşılacak.





Transfere de kaynak lazım

Bir diğer yandan da Galatasaray, yeni sezon transferleri için de kaynak oluşturmaya çalışıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve turnuvaya İkinci Eleme Turu'ndan katılacak olan sarı-kırmızılılar, güçlü bir kadro kurarak grup aşamasına kalmak istiyor. Bu sebeple uzun bir transfer listesiyle çalışmalara başlayan Galatasaray'da yeni transferler için de para aranıyor.





Kupalara Muslera ambargosu

2011-2012 sezonundan bu yana G.Saray'da oynayan Muslera, bu sezon 6. ligşampiyonlu ğunu yaşarken, kulübün efsaneleri arasına girdi. Kariyerinde 15. kupasını kaldıran Uruguaylı kaleci, kulübün en çok kupa alan yabancı oyuncusu konumunda.





Torreira'nın keyfi yerinde

Bu sezonki performansıyla özellikle italyan ekiplerinin ilgisini çeken Torreira'nın en az bir sezon daha Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi. Menajerine bu konuda talimat veren Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı forma ile Avrupa'da oynamak istiyor.



















