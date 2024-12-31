Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray antrenmanında Osimhen'e sürpriz

Galatasaray antrenmanında Osimhen'e sürpriz

20:1331/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Osimhen, 26 yaşına girdi.
Osimhen, 26 yaşına girdi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte, antrenman öncesinde Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman; üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekipte, antrenman öncesinde Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in doğum günü kutlandı.



Galatasaray, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gusül abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadınlarda boy abdesti alınışı