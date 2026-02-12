Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında, Galatasaray ile İstanbulspor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada görev alan Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi attığı golün ardından 78 gole ulaşarak takımının en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu. Icardi'nin taç giydirilmiş görseli stat ekranında yansıtıldı.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.
Özbek, "Icardi bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma olan katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar kontratı var. Sezon bitimi oturup kendisiyle konuşacağız." ifadelerini kullandı.
