Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Alper Ulusoy özür dilemeli, onur ve karakter bunu gerektirir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’ye gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığı dönemde kulüp işlerinden uzak kalmadığının altını çizen Cengiz, “Son nefesime kadar çalışmam gerektiğine inandım. Yapılan 1.5 aydır eylem ve işlemlerin hepsinden haberim var. Taraftarlarımız endişe etmesin. Meydanı ıssız zannetmesinler. Utanıyorum söylemeye ama her şeyden haberim var. İyisinden de, kötüsünden de haberim var” dedi.

İSTİFA ETMEYECEĞİM

İstifa etmeyeceğini açıklayan Başkan Mustafa Cengiz, “Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim” diye konuştu. Berabere biten Gaziantep FK maçının hakemini de eleştiren Galatasaray Başkanı, “Bir önceki maç ve bu karşılaşma benim kuşkularımı derinden yaraladı. Son saniyedeki 6 saniye kuralı işledi. UEFA ve FIFA’nın bu konuda talimatları var. Kaç yıldır bu kural uygulanmıyor. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın kuşkusu doğdu bizde. Gaziantep’in attığı ikinci gol Ankaragücü-Başakşehir maçının kopyası. VAR’da oturan uluslararası değer verdiğimiz bir hakem. O maçı izlemedi mi? Bari o maçtan ders alsaydı. Orada iptal etti, burada verdi” sözlerini sarf etti.

SOKAĞA ÇIKAMAZLAR

Hakemin özür dilemesi gerektiğini ifade eden Cengiz, “Hakem özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanır. Gece yatarken, sabah kalktığımızda aynaya bakıyoruz. Utanır kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter bunu gerektirir” dedi. Fenerbahçe’nin Mert Hakan ve Emre Kılınç’a talip olmasını da eleştiren Cengiz, “Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor” açıklamasında bulundu.

Cimbom ağır yaralı

Süper Lig’de sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan ve 4 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray’ın zirve ile arasındaki puan farkı 8’e çıkarken, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya sokuyor. Sarı-kırmızılı takımda Mariano, Adem ve Ahmet Çalık cezaları sebebiyle bu haftaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında sakatlanan Falcao’nun yaşadığı adele zorlanması ise durumunu belirsizleştiriyor. Galatasaray’ın savunma bölgesindeki sıkıntılar devam ederken, cezası biten Donk’un geri dönecek olması teknik heyeti bir nebze olsun rahatlattı. Genç Emin Bayram da stoperde şans bekliyor.

Lemina’nın kaptanlık onuru

G.Saray’ın Gabonlu futbolcusu Lemina, Gaziantep FK maçına kaptan çıkmaktan onur duyduğunu açıkladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medyadan yayımladığı mesajda, “Ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz G.Sarayız. G.Saray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum” dedi.

Falcao’nun adalesinde zorlanma

Gaziantep FK maçında sakatlanan Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.