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Galatasaray büyük oynuyor

Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda ilk 7 sıradaki takımlara kaybetmedi. Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'yi de devirip galibiyet serisini 7'ye çıkaran Aslan, iki yenilgisini ise alt sıralardaki Giresun ve Kayseri'den aldı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray büyük oynuyor
Sarı-kırmızılı futbolcuların Kadıköy'deki gol sevinci

Süper Lig'e teknik direktör Okan Buruk yönetiminde flaş transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, geride kalan 18 haftada müthiş bir performans ortaya koydu.

Son olarak Kadıköy'de 3-0'lık Fenerbahçe zaferiyle üst üste 7 maçlık bir galibiyet serisine ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon puan sıralamasının ilk 7 sırasındaki takımlara kaybetmedi.

Trabzonspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönen Aslan, Konyaspor'u da 2-1'le geçti. Evinde Beşiktaş'ı da 2-1 yenen Okan Buruk'un ekibi, Başakşehir'i ise dış sahada 7-0 gibi tarihi bir skorla devirdi.

Fenerbahçe ile fark 4 puan

Galatasaray, önceki akşam Kadıköy'de oynanan 2023'ün ilk derbisinde de Fenerbahçe'yi 3-0 gibi rahat bir skorla mağlup ederek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Sarı-kırmızılıları bu sezon yenebilen iki takım ise küme düşmeme mücadelesi veren Giresunspor ve orta sıralardaki Kayserispor oldu. Galatasaray, 2. haftada evinde Giresunspor'a 1-0 ve 10. haftada Kayserispor'a 2-l'lik sonuçla yenildi.

İstanbul'da 7'de 7 yaptı

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ise 7'de 7 yaptı. 3. haftada Ümraniye'yi 1-0, 6. haftada Kasımpaşa'yı 3-2,12. haftada Karagümrük'ü de 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor'u 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray, böylece İstanbul'da 7 maçta 21 puan topladı.

ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

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