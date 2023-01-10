Galatasaray büyük oynuyor

Süper Lig'e teknik direktör Okan Buruk yönetiminde flaş transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, geride kalan 18 haftada müthiş bir performans ortaya koydu.

Son olarak Kadıköy'de 3-0'lık Fenerbahçe zaferiyle üst üste 7 maçlık bir galibiyet serisine ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon puan sıralamasının ilk 7 sırasındaki takımlara kaybetmedi.

Trabzonspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönen Aslan, Konyaspor'u da 2-1'le geçti. Evinde Beşiktaş'ı da 2-1 yenen Okan Buruk'un ekibi, Başakşehir'i ise dış sahada 7-0 gibi tarihi bir skorla devirdi.

Fenerbahçe ile fark 4 puan

Galatasaray, önceki akşam Kadıköy'de oynanan 2023'ün ilk derbisinde de Fenerbahçe'yi 3-0 gibi rahat bir skorla mağlup ederek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

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Sarı-kırmızılıları bu sezon yenebilen iki takım ise küme düşmeme mücadelesi veren Giresunspor ve orta sıralardaki Kayserispor oldu. Galatasaray, 2. haftada evinde Giresunspor'a 1-0 ve 10. haftada Kayserispor'a 2-l'lik sonuçla yenildi.

İstanbul'da 7'de 7 yaptı

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ise 7'de 7 yaptı. 3. haftada Ümraniye'yi 1-0, 6. haftada Kasımpaşa'yı 3-2,12. haftada Karagümrük'ü de 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor'u 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray, böylece İstanbul'da 7 maçta 21 puan topladı.

SPOR ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3