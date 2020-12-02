SÜPER LİG

Galatasaray deplasmanda kazanıyor

Ligde zirveyi zorlayan Galatasaray,topladığı 20 puanın 12’sini çıktığı deplasman maçlarında kazandı.Sarı-kırmızılı takım,en büyük kayıpları ise evinde oynadığı maçlarda yaşadı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray, son olarak deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup etmişti.

Galatasaray, son olarak deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup etmişti.

Galatasaray, bu sezon dış saha maçlarında sergilediği performansla taraftarlarından tam not aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 5 deplasman maçına çıkarken, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde toplam 20 puan toplayan G.Saray, bu puanların 12’sini deplasmanda kazandı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 10 gol atarken, ağlarında ise 3 gol gördü. G.Saray, bu sezon ligde dış sahada tek yenilgisini ise Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla aldı.

  • Evinde kayıpları onayladı
  • Sarı-kırmızılı takım, iç sahada ise iç açıcı bir performans sergileyemiyor. Bu sezon evinde 5 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan kazandı ve 7 puan kaybetti. Sahasında Gaziantep FK ve A.Gücü’nü yenen sarı-kırmızılı takım, F.Bahçe ve Kayseri ile berabere kalırken, Alanya’ya ise yenildi. Evinde oynadığı maçlarda 6 gol atan G.Saray, kalesinde ise 4 gol gördü.

Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı
Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 77. dakikasında Çaykur Rizespor'da Boldrin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 20’ye yükseltti. Rizespor ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Fatih Karagümrük’ün misafiri olacak.Oğulcan Çağlayan eski takımına karşı ilk 11'deGalatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.Çaykur Rizespor'da tek değişiklikÇaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı. Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.

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