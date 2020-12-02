Galatasaray deplasmanda kazanıyor

Galatasaray, bu sezon dış saha maçlarında sergilediği performansla taraftarlarından tam not aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 5 deplasman maçına çıkarken, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde toplam 20 puan toplayan G.Saray, bu puanların 12’sini deplasmanda kazandı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 10 gol atarken, ağlarında ise 3 gol gördü. G.Saray, bu sezon ligde dış sahada tek yenilgisini ise Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla aldı.

Evinde kayıpları onayladı

Sarı-kırmızılı takım, iç sahada ise iç açıcı bir performans sergileyemiyor. Bu sezon evinde 5 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan kazandı ve 7 puan kaybetti. Sahasında Gaziantep FK ve A.Gücü’nü yenen sarı-kırmızılı takım, F.Bahçe ve Kayseri ile berabere kalırken, Alanya’ya ise yenildi. Evinde oynadığı maçlarda 6 gol atan G.Saray, kalesinde ise 4 gol gördü.