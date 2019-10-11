Galatasaray devasa kulüp

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, UEFA’ya açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini de anlatan Falcao, “Galatasaray, Türkiye’de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye’de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim çünkü daha en başından beri burada olmak istedim” dedi. Türkiye’deki futbol atmosferini Güney Amerika’dakine benzeten Falcao, “Muhtemelen Avrupa’da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. Galatasaray taraftarları kalbimi fethetti” değerlendirmesinde bulundu.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid’le oynayacakları maçların çok önemli olduğunu ve özellikle İstanbul’daki maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Falcao, transferin son günlerinde takıma katılan oyuncular nedeniyle henüz hazır olmadıklarını anlatarak, “Real Madrid müthiş oyunculardan kurulu bir ekip. Umarım o maçlara kadar takım olarak birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve 3 puanı alacağız” dedi.

Aslan’ın kayba tahammülü yok

Bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Galatasaray, milli takım arasını iyi değerlendirmeye çalışıyor. Defansın performansından memnun olan teknik heyet, santrfor, kanatlar ve beklere yoğunlaştı. Forvetin iyi beslenmediğini düşünen teknik heyet, oyuncularla yaptığı görüşmelerde Falcao ve Andone’ye yardımcı olmaları ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi. Kanat oyuncularından defans katkısı isteyen teknik heyet, beklerden de ofans katkısı ve rakip ceza sahasına adrese teslim ortalar istedi.

Luyindama dönüyor

Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama hızlı bir iyileşme süreci geçirdi. Paris Saint Germain karşılaşmasında sakatlanan Luyindama, milli takımlar için verilen arada hızla iyileşirken, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte yeşil sahalara dönmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

Nagatomo attı Japonya kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Japonya’nın Moğolistan’ı 6-0 mağlup ettiği maçta, Galatasaray’da forma giyen Yuto Nagatomo da gol attı. Elemelerin 2. turunda F Grubu’nda oynanan maçta, Japonya, Saitama Stadı’nda Moğolistan’ı ağırladı. Maçı baştan sona üstün götüren Japonya, 22. dakikada Minamino, 29’da Yoshida, 33’de Nagatomo, 40’da Nagai, 57’de Endo ve 82’de Kamada’nın golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.



