Galatasaray devasa kulüp
SÜPER LİG

Galatasaray devasa kulüp

UEFA’ya konuşan sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, “Galatasaray her zaman Türkiye’de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip ekip olmayı hedefliyor” dedi. Real Madrid maçlarına kadar takımın oturacağını belirten Falcao, İstanbul’daki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, UEFA’ya açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini de anlatan Falcao, “Galatasaray, Türkiye’de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye’de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim çünkü daha en başından beri burada olmak istedim” dedi. Türkiye’deki futbol atmosferini Güney Amerika’dakine benzeten Falcao, “Muhtemelen Avrupa’da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. Galatasaray taraftarları kalbimi fethetti” değerlendirmesinde bulundu.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid’le oynayacakları maçların çok önemli olduğunu ve özellikle İstanbul’daki maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Falcao, transferin son günlerinde takıma katılan oyuncular nedeniyle henüz hazır olmadıklarını anlatarak, “Real Madrid müthiş oyunculardan kurulu bir ekip. Umarım o maçlara kadar takım olarak birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve 3 puanı alacağız” dedi.

  • Aslan’ın kayba tahammülü yok
  • Bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Galatasaray, milli takım arasını iyi değerlendirmeye çalışıyor. Defansın performansından memnun olan teknik heyet, santrfor, kanatlar ve beklere yoğunlaştı. Forvetin iyi beslenmediğini düşünen teknik heyet, oyuncularla yaptığı görüşmelerde Falcao ve Andone’ye yardımcı olmaları ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi. Kanat oyuncularından defans katkısı isteyen teknik heyet, beklerden de ofans katkısı ve rakip ceza sahasına adrese teslim ortalar istedi.
  • Luyindama dönüyor
  • Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama hızlı bir iyileşme süreci geçirdi. Paris Saint Germain karşılaşmasında sakatlanan Luyindama, milli takımlar için verilen arada hızla iyileşirken, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte yeşil sahalara dönmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.
  • Nagatomo attı Japonya kazandı
  • 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Japonya’nın Moğolistan’ı 6-0 mağlup ettiği maçta, Galatasaray’da forma giyen Yuto Nagatomo da gol attı. Elemelerin 2. turunda F Grubu’nda oynanan maçta, Japonya, Saitama Stadı’nda Moğolistan’ı ağırladı. Maçı baştan sona üstün götüren Japonya, 22. dakikada Minamino, 29’da Yoshida, 33’de Nagatomo, 40’da Nagai, 57’de Endo ve 82’de Kamada’nın golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.


Şenol Güneş'den 'Barış Pınarı' mesajı: "Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız"
Şenol Güneş'den 'Barış Pınarı' mesajı: "Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda lider olan A Milli Futbol Takımı, 7. maçta yarın Arnavutluk’u konuk edecek. Ay-yıldızlı takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Herkesin gurur duyacağı bir oyun oynayacağız""Birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğiz. Arkasından da Fransa maçı var. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Son maçlarda aldıkları sonuçlar ve oynadıkları oyunla moral kazandılar. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz. Akıllı, sabırlı, çok koşan ve birbirine yardım eden takım olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun oynayacağız. Rakibin gücünü biliyoruz. Kimi oynatsam, diğerini oynatmadığım için haksızlık olarak görülebilir ama bu bir maraton." 2 maçta 4 puan yeterli olabilir"İki maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir, bu avantajı yakalamak istiyoruz""Taraftarlarımızdan kırmızı-beyaz renkleri görmek istiyoruz""Ciddi bir boyutta bir sakatlığımız yok. 22 oyuncu artı 4 kalecimiz var. Hepsi oynamaya hazır. Orta alanda geniş kadromuz var. Stoper bölgesinde de elimiz geniş. Dışarıda olanlar temiz kalbiyle takımı desteklemeli. Biz bir takımız. Taraftarlarımızdan kırmızı-beyaz renkleri görmek istiyoruz. Tüm takımlar bizim takımlarımız. Yarınki maç milli takım maçı. Sadece gelenler değil, tüm Türkiye bizden başarı görmek istiyor.'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Ülkemize yapılanların karşısındayız"Türkiye, parçalanmaya çalışılırken yeniden küllerinden doğdu Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve halkımızla birlikte. Savaşı kimse istemez, ben de istemem. Türkiye, insan olarak, millet olarak sevgiden ve saygıdan yana. Nice insanlarımız bunun çok güzel mesajları var. Biz sınırlarımız içinde kalmak istiyoruz, bunu yetkililer de söylüyor. Her dönemde bu bizim önümüzde koyuluyor. Bu çocukların günahı ne? Evlatlarımız orada savaşıyorlar. Evlatlarımızın yanındayız. Ülkemize yapılanların karşısındayız. Biz kendimizi korumak istiyoruz. Biz kalkınmak istiyoruz. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Oyun değil ki bu. Türkiye oyun oynamıyor. Oynamak isteyenler bizi figüran olarak kullanmak istiyor. Biz figüran değiliz."Video: Şenol Güneş: Savaş; onlar istediği için oldu

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Şenol Güneş: Savaş; onlar istediği için oldu
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