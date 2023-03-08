Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sezon birçok futbolcu şifa buldu. Takımlarında istenmeyen ve zor dönemlerden geçen oyuncular, sarı-kırmızılılarda kendilerini buldular.





PSG'de mutsuz günler geçiren ve kadroya girmekte bile güçlük çeken Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden doğdu. Arjantinli yıldız, 12 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Tüm derbilerde gol atmayı başaran Icardi, Avrupa basınının da dikkatini yeniden üstüne çekti.





29 milyon Euro'ya transfer olduğu Arsenal'de tutunamayan ve geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Lucas Torreira da Galatasaray'daki müthiş performansıyla birçok Avrupa takımını peşine taktı. Norwich City'nin 11 milyon Euro'ya aldığı Milot Rashica da Premier Lig'de tutunamayıp, Galatasaray'a kiralanmıştı. Kosovalı oyuncu da kısa süre içerisinde parladı. Bu sezon 18 maça çıkan Rashica 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.





Tüm gözler Zainolo'da





Ara transfer döneminde 15 milyon Euro'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun yüzü de gülmeye başladı. Roma'da geçen bunalımlı günlerin ardından kısa sürede Galatasaray'a uyum sağlayan İtalyan yıldız, iki hazırlık maçında 2 gol ve 1 asiste imza attı.





Adekugbe beğenildi





Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'e 35 gün sonra dönüş yapacak Galatasaray'da sol bek için kıyasıya rekabet yaşanıyor. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir yerine son Trabzonspor maçında Fransız sağ bek Dubois tercih edilmişti. Yeni transfer Sam Adekugbe de forma yarışına katıldı. Kanadalı sol bek antrenmanlarda ilk tercih konumunda bulunuyor.



