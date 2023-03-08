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Spor

Florya huzur tesisleri

Başka takımlarda sıkıntı yaşayan futbolcular, huzuru Florya Metin Oktay Tesislerinde bulmaya başladı. Galatasaray transfer ettiği oyuncuları parlatmaya; takımdaki futbolcular ise adını yeniden Avrupa'da duyurmaya devam ediyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
11:52 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray bu hafta sonu evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Galatasaray bu hafta sonu evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sezon birçok futbolcu şifa buldu. Takımlarında istenmeyen ve zor dönemlerden geçen oyuncular, sarı-kırmızılılarda kendilerini buldular.


PSG'de mutsuz günler geçiren ve kadroya girmekte bile güçlük çeken Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden doğdu. Arjantinli yıldız, 12 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Tüm derbilerde gol atmayı başaran Icardi, Avrupa basınının da dikkatini yeniden üstüne çekti.


29 milyon Euro'ya transfer olduğu Arsenal'de tutunamayan ve geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Lucas Torreira da Galatasaray'daki müthiş performansıyla birçok Avrupa takımını peşine taktı. Norwich City'nin 11 milyon Euro'ya aldığı Milot Rashica da Premier Lig'de tutunamayıp, Galatasaray'a kiralanmıştı. Kosovalı oyuncu da kısa süre içerisinde parladı. Bu sezon 18 maça çıkan Rashica 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.


Tüm gözler Zainolo'da


Ara transfer döneminde 15 milyon Euro'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun yüzü de gülmeye başladı. Roma'da geçen bunalımlı günlerin ardından kısa sürede Galatasaray'a uyum sağlayan İtalyan yıldız, iki hazırlık maçında 2 gol ve 1 asiste imza attı.


Adekugbe beğenildi

Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'e 35 gün sonra dönüş yapacak Galatasaray'da sol bek için kıyasıya rekabet yaşanıyor. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir yerine son Trabzonspor maçında Fransız sağ bek Dubois tercih edilmişti. Yeni transfer Sam Adekugbe de forma yarışına katıldı. Kanadalı sol bek antrenmanlarda ilk tercih konumunda bulunuyor.


#Galatasaray
#Florya Metin Oktay Tesisleri
#Mauro Icardi
#Lucas Torreira
#Sam Adekugbe
#Nicolo Zaniolo
1 saat önce
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Florya huzur tesisleri
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