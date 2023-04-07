Galatasaray hedefe kilitlendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sezon Avrupa kupalarında da yer almayan sarı-kırmızılı takım için tek bir hedef kaldı. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.





Ligdeki son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda alan sarı-kırmızılı takım, 4 yıllık hasreti dindirmeyi planlıyor. Galatasaray, ayrıca şampiyonluk sayısını 23'e çıkartarak 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmayı arzuluyor. Türkiye'de 3. ve 4. yıldızı takan ilk kulüp olan sarı-kırmızılı takım, 5. yıldızı da ilk takan ekip olmak istiyor.





9 maça çıkacak

Galatasaray'ın Süper Lig'i bitirmesi için oynaması gereken 9 maç kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde iki önemli derbiye de çıkacak. Aslan sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile oynayacak. Sarı-kırmızılı takım bu dönemde sadece iki kez İstanbul dışına çıkacak. Galatasaray, Alanya ve Ankara deplasmanları dışında tüm maçlarını İstanbul'da oynayacak.



















