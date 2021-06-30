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Galatasaray ile Paulinho arasında pazarlıklar sürüyor: Fark 1 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği orta sahaya verirken, bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu Paulinho ile temasa geçildi. Teknik heyet, yönetime transferin PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetiştirilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ile Paulinho arasında pazarlıklar sürüyor: Fark 1 milyon euro
Paulinho'nun bonservisi elinde

Galatasaray’da futbolcular ve teknik heyet Florya’da yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Başkan Burak Elmas ve yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, transfer döneminde önceliği orta sahaya verecek. Kontratı biten oyuncular sonrasında Galatasaray’ın orta sahası tamamen boşaldı.

PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda önemli bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, orta saha transferlerinin bu karşılaşmaya kadar yetiştirilmesini istedi.

Pazarlıklar sürüyor

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta sahayı Brezilyalı yıldız oyuncu Paulinho ile güçlendirmek istiyor. Teknik heyet, 32 yaşındaki futbolcunun takıma katılmasını isterken, yönetim transfer için görüşmeleri sürdürüyor.

3.5 milyon euro istiyor

Paulinho ile yapılan ilk görüşmelerde yıldız futbolcunun 3.5 milyon euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Galatasaray cephesi ise 2.5 milyon euro net ücret artı bonusları içeren bir kontrat sunacak.

  • Son olarak Çin’in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Paulinho, bonservisini elinde bulunduruyor. 9.5 milyon euro piyasa değeri bulunan merkez orta saha oyuncusu Çin ekibinde 176 maça çıkarken, 75 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.

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