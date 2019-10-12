Galatasaray-İstanbulspor: 3-2

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Jimmy Durmaz, 20'de Taylan Antalyalı ve 38'de Emre Mor attı. İstanbulspor’un gollerini ise 4. dakikada Papa Diouf ve 81'de penaltıdan Yunus Emre Yalçın kaydetti.

4 isim maçta forma giymedi

Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı. Radamel Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamladı. Christian Luyindama, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.