Galatasaray'ın Kaan ısrarı

Kaan Ayhan bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol attı.

Ara transfer döneminde kadrosuna ufak dokunuşlar yapmayı planlayan Galatasaray, yerli oyuncu arayışını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Sassuolo ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonları da değerlendirmeye alınacak.

Aslan, Süper Lig'de uygulanan 8+3 kuralı sebebiyle yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek istiyor. Forvet hattında fazlasıyla yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, defans hattını yerlilerden oluşturacak.

Torreira'ya izin yok

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Yaz transfer döneminde Fiorentina'dan transfer edilen Lucas Torreira, kısa süre içerisinde Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya yazdığı isimlerin başında gelen Torreira için gelen teklifler geri çevrilecek.

Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan ve adı Milan'la anılmaya başlanan başarılı futbolcu için gelecek olan tekliflere kapılar kapandı. Şampiyonluk isteyen Galatasaray, Torreira'yı göndermeyecek.