Galatasaray kabusu yaşadı: Sakatlıklar sarı kırmızılıları yıprattı

Koronavirüs salgını öncesinde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Galatasaray, ligin son haftalarında adeta kabusu yaşıyor. Evinde Trabzonspor’a 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar, ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. Galatasaray, ligde çıktığı son 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Takımın önemli isimlerinden Muslera, Andone ve Lemina’nın bu süreçte sakatlanması takımı yıpratırken, golcü Falcao’nun da bir türlü iyileşememesi sarı-kırmızılıları gol yollarında büyük sıkıntıya soktu. Salgın öncesi ve sonrasındaki talihsizlikler ile bazı futbolcuların sorumsuz davranışları Galatasaray’ın kötü dönemin yaşamasına neden olurken, özellikle son maçta Feghouli’nin rakibine tekme atarak kırmızı kart görmesi camianın sabrını taşırdı.

YENİ SEZONDA REVİZYON

Galatasaray teknik heyeti, yeni sezonda büyük bir revizyon yapmak istiyor. Takımda yıldız konumundaki birçok isimle yolların ayrılmasını isteyen teknik heyet, ligin tamamlanmasının ardından hemen kadro yapılanması için düğmeye basacak. Galatasaray, kalan 4 maçtan en iyi sonucu çıkarıp olabilecek en iyi senaryoyla ligi tamamlamak istiyor. Yarın Alanya deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılar zorlu maç öncesi iki fire daha verdi. Kırmızı kart gören Feghouli ile sarı kart cezalısı Saracchi, Alanyaspor karşısında görev alamayacak. Sezonu kapatan Muslera ve Andone’nin yanı sıra sakatlığı süren Lemina’nın forma giymesi beklenmiyor. Falcao’nun durumu ise netlik kazanmadı.

Feghouli özür diledi

Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı maçta erken bir kırmızı kart gören ve eleştirilerin odağında kalan Sofiane Feghouli, bir açıklama yaptı. Hatalı olduğunu ancak yapılan ırkçı yorumlara kayıtsız kalamadığını belirten Cezayirli oyuncu, “Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ‘öfke’ sorunu yoktur. Analizlerinizi yaparken tüm kökenlere karşı eşit olun çünkü bu saygı eksikliğidir” ifadelerini kullandı. Galatasaray, çok kritik bir maçta kırmızı kart gören Feghouli’ye para cezası verecek.