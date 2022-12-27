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Hedef Kadıköy'e kayıpsız gitmek

Süper Lig'deki son maçında İstanbulspor'u yenen ve Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, ezeli rakibi ile 2 hafta sonra Kadıköy'de yapacağı derbiye kayıpsız gitmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile 18. haftada yapacağı maça kadar karşılaşacağı Sivasspor ve Ankaragücü mücadelelerini de kayıpsız geçerek derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray Kadıköy deplasmanı öncesinde hangi takımlarla oynayacak?
Sarı-kırmızılı futbolcuların İstanbulspor maçındaki gol sevinci.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan; başkanı, teknik direktörü ve kadrosu değişen Galatasaray, sonunda arzu ettiği noktaya ulaştı. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 15. haftada, evinde İstanbulspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğuna oturdu.

Sezon başlamadan önce Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yönetim oluşturulurken, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirildi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosu ise Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira, Mata gibi birbirinden yıldız 13 futbolcuyla güçlendirildi.

Sezona durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılı takım, başlarda gol yollarında büyük sıkıntılar da yaşadı. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrasında Buruk bile tartışılmaya başlanırken, sonrasında gelen seri galibiyetlerle hem taraftarın kalbi hem de liderlik kazanıldı.

6'da 6 ile Kadıköy'e

Süper Lig'de sırasıyla Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir ve son olarak da İstanbulspor'u yenerek 4'te 4 yapan Galatasaray'da hedef kayıpsız şekilde Kadıköy'e gidebilmek.

Fenerbahçe ile 18. haftada karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, o maça kadar çıkacağı Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını da kazanarak 6'da 6 yapmak istiyor.

Galatasaray, şu anda 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi de yenerek hem moral üstünlüğünü ele geçirmek hem de puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor.

ÖZET | Galatasaray-İstanbulspor: 2-1
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