Hedef Kadıköy'e kayıpsız gitmek

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan; başkanı, teknik direktörü ve kadrosu değişen Galatasaray, sonunda arzu ettiği noktaya ulaştı. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 15. haftada, evinde İstanbulspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğuna oturdu.

Sezon başlamadan önce Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yönetim oluşturulurken, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirildi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosu ise Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira, Mata gibi birbirinden yıldız 13 futbolcuyla güçlendirildi.

Sezona durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılı takım, başlarda gol yollarında büyük sıkıntılar da yaşadı. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrasında Buruk bile tartışılmaya başlanırken, sonrasında gelen seri galibiyetlerle hem taraftarın kalbi hem de liderlik kazanıldı.

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6'da 6 ile Kadıköy'e

Süper Lig'de sırasıyla Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir ve son olarak da İstanbulspor'u yenerek 4'te 4 yapan Galatasaray'da hedef kayıpsız şekilde Kadıköy'e gidebilmek.

Fenerbahçe ile 18. haftada karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, o maça kadar çıkacağı Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını da kazanarak 6'da 6 yapmak istiyor.

Galatasaray, şu anda 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi de yenerek hem moral üstünlüğünü ele geçirmek hem de puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor.

SPOR ÖZET | Galatasaray-İstanbulspor: 2-1