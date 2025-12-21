Yeni Şafak
Galatasaray - Kasımpaşa | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Kasımpaşa | Canlı skor - Canlı sonuç

18:0921/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Galatasaray
Galatasaray

Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.


Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Okan Buruk'un öğrencileri puanla ayrılmaları halinde ilk devreyi zirvede tamamlayacak.


Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, cezalı Eren Elmalı forma giyemeyecek.


Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak.


GALATASARAY - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Galatasaray:
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
Kasımpaşa:
Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Fall, Diabate, Ali Yavuz Kol, Gueye.

GALATASARAY - KASIMPAŞA CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


